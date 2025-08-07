71歲國際巨星驚傳天王嫂新抱秘密誕孫　帶42歲圈中兒子外出罕同框

現年71歲的國際功夫巨星成龍在影壇地位舉足輕重。其兒子房祖名跟隨爸爸步伐加入娛圈圈，原是一片大好前途，可是自從2014年與台灣男星柯震東涉入毒品事件，被內地封殺多年，近年行蹤轉趨低調，甚少幕前演出。身為父親成龍雖然不免激心，但對兒子依然照顧有加，日前成龍帶房祖名現身瑞士，兩父子罕有同框！

房祖名為成龍跟林鳳嬌的兒子。（VCG）

成龍愛錫房祖名。（視覺中國）

房祖名為成龍跟林鳳嬌的兒子。（VCG）

成龍早前獲盧卡諾影展（Locarno Film Festival）頒發終身成就獎，他遠赴瑞士領獎。近日有網民於社交網分享在日內瓦湖見到成龍與房祖名一齊行。相中成龍全身白衫，眼鏡戴到落鼻，打扮相當有性格。而網民指穿成身黑色的是房祖名，房祖名緊跟成龍，形影不離，果然養兒一百歲，長憂九十九。

美籍香港笑匠Jimmy O.Yang在社交媒體分享與成龍的合照。（Jimmy O.Yang IG圖片）

成龍近年老了不少。(小紅書)

身為巨星的成龍即使少有現身香港，依然新聞不斷。去年有台灣雜誌報道指，房祖名與曾傳秘婚、小11歲的「昔日天王嫂」、內地女歌手葉子棋穩定交往多年，不僅在台北擁有豪宅，報道指房祖名還在上海豪擲500多萬人民幣房宅給葉子淇，出手闊綽！今年流出一段成龍滿頭白髮攬細路女的影片，面容慈愛，一度傳出成龍已秘密抱孫！不過這僅僅是傳聞，未得成龍證實。

成龍還有一女吳卓林。成龍於1999年與吳綺莉婚外情生下「小龍女」吳卓林，吳綺莉多年來獨自撫養吳卓林，可是兩母女不時鬧僵。長大後吳卓林與同性外籍女友Andi移居加拿大生活，除了拒絕與吳綺莉見面，更被發現於垃圾站拾荒及排隊領免費食物。當時吳綺莉曾向卓林作出經濟支援，惟母女關係未有因此好轉，卓林亦堅拒農曆新年回家過年與媽媽團聚。

成龍與房祖名現身瑞士。（小紅書）

成龍與房祖名現身瑞士。（小紅書）

成龍1982年與林鳳嬌結婚，誕下房祖名，卻依然屢屢與女星傳出緋聞。而他在1999年開記者會坦承與吳綺莉出軌，卻只以一句「我犯了全天下男人都會犯的錯」搪塞過去。（VCG）

1990年亞姐冠軍是吳綺莉、亞軍是施綺蓮，季軍是楊玉梅，而第四、五名分別是陳黛娜和孫名翠。（影片截圖）

吳綺莉當年真係不得了。（視覺中國）

吳綺莉當年真係不得了。（視覺中國）

吳綺莉與女兒卓林。(吳綺莉微博)

吳綺莉近年為了吳卓林經常報警。(ig圖片)