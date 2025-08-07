71歲國際巨星驚傳天王嫂新抱秘密誕孫 帶42歲圈中兒子外出罕同框
撰文：張寧兒
出版：更新：
現年71歲的國際功夫巨星成龍在影壇地位舉足輕重。其兒子房祖名跟隨爸爸步伐加入娛圈圈，原是一片大好前途，可是自從2014年與台灣男星柯震東涉入毒品事件，被內地封殺多年，近年行蹤轉趨低調，甚少幕前演出。身為父親成龍雖然不免激心，但對兒子依然照顧有加，日前成龍帶房祖名現身瑞士，兩父子罕有同框！
成龍早前獲盧卡諾影展（Locarno Film Festival）頒發終身成就獎，他遠赴瑞士領獎。近日有網民於社交網分享在日內瓦湖見到成龍與房祖名一齊行。相中成龍全身白衫，眼鏡戴到落鼻，打扮相當有性格。而網民指穿成身黑色的是房祖名，房祖名緊跟成龍，形影不離，果然養兒一百歲，長憂九十九。
身為巨星的成龍即使少有現身香港，依然新聞不斷。去年有台灣雜誌報道指，房祖名與曾傳秘婚、小11歲的「昔日天王嫂」、內地女歌手葉子棋穩定交往多年，不僅在台北擁有豪宅，報道指房祖名還在上海豪擲500多萬人民幣房宅給葉子淇，出手闊綽！今年流出一段成龍滿頭白髮攬細路女的影片，面容慈愛，一度傳出成龍已秘密抱孫！不過這僅僅是傳聞，未得成龍證實。
成龍還有一女吳卓林。成龍於1999年與吳綺莉婚外情生下「小龍女」吳卓林，吳綺莉多年來獨自撫養吳卓林，可是兩母女不時鬧僵。長大後吳卓林與同性外籍女友Andi移居加拿大生活，除了拒絕與吳綺莉見面，更被發現於垃圾站拾荒及排隊領免費食物。當時吳綺莉曾向卓林作出經濟支援，惟母女關係未有因此好轉，卓林亦堅拒農曆新年回家過年與媽媽團聚。