陳凱琳與餅家出大福被批難食　太子爺爆江親道歉兼提出一招補救

港姐冠軍陳凱琳（Grace）近年轉型做KOL，早前更進軍飲食界，開設了自己的朱古力品牌，不過品牌中的$228「媽咪麵杜拜朱古力」，以及$48脆皮朱古力大福就連環惹負評。她近日跟前YouTuber BOMBA成員爆江的家族老字號餅店均香餅家，推出號稱「全港最好食嘅朱古力大福」，她與拍檔特地去拜師學藝，但有網民卻批評大福實物跟宣傳照標榜的「拉絲糯米皮」不符，反而是非常硬。

前YouTuber BOMBA成員爆江的家族老字號餅店口碑不錯，今次Grace與他聯乘推出號稱「全港最好食嘅朱古力大福」。（IG@dulcevidahk）

陳凱琳與拍檔更特地去跟爆江拜師學藝。（IG@dulcevidahk）

該網民拍了一條片，她嘗試用平時攪拌熱飲的木棍戳下去大福，但糯米皮卻非常硬，木棍完全插不進去，而內餡雖然都相當豐富，但望落偏固體，未有宣傳所講的「爆漿」效果。該網民狠批：「正式宣佈 只要係陳凱琳有份Crossover嘅嘢食或者係佢宣傳嘅嘢 一概都係垃圾！硬X過我條命 仲衰過自己屋企整嗰啲 夠膽收$40一粒 究竟係邊個俾佢進入飲食界」

陳凱琳大讚自家產品是「全港最好食嘅朱古力大福」。（IG@dulcevidahk）

糯米皮用剪刀輕輕一剪就剪得開，看來亦十分軟糯。（IG@dulcevidahk）

不過有顧客購買後，就直指糯米糍外皮拮都拮唔入！（threads）

今次陳凱琳與老字號餅家聯乘，而該店的產品口碑其實一向不俗，曾與多個單位聯乘，月餅季更是大排長龍。今次失手惹劣評後，餅店太子爺爆江未有卸責，拍片認衰並提出送100個大福的補救方案。他拍片承認今次合作「失敗咗，唔好食，俾人投訴」，又解釋兼道歉：「做得唔好、處理唔到、雪得硬，要對大家講唔好意思，整得唔好食，失敗嘅作品。其實我真係有食過雪過一日、兩晚，甚至乎冰咗一個星期再解凍，我接受到嘅，我自己覺得OK，食得好開心。但係可能我個人冇乜要求，做嘢俹簁，所以我接受到其他人未必接受到，我都理解點解咁嬲嘅，因為我做呢，我淨係自己時間同埋食物成本，但係你顧客真係真金白銀買，仲要賣得貴，嬲係正常，所以同大家講sorry！」

均香太子爺未有卸責，拍片承認今次合作「失敗咗，唔好食，俾人投訴」，他解釋自己試過食冷藏過的大福，認為可以接受，食得很開心，不過可能是自己要求低，他理解顧客未必能接受。（IG@kwanhongbakery）

他直接承認今次失敗，並宣布補救方案，指這個大福之後會「正式收皮」，但8月10日會免費派出100個保證新鮮的大福：「8月10號中環街市1點鐘就會補飛，免費派100個，補飛啦。如果想補返，我唔知……嬲嗰啲人應該唔會嚟㗎喇，X晒鬼㗎啦係咪先？唔會嚟攞，是但啦做咗先，我唔知效果係點，如果好X嬲嘅，俾我補飛嘅我過嚟請你食糯米糍都得㗎，冇問題㗎，糯米糍應該好食啲啩？其實我覺得大福好食啲嘅，唉唔好X死撐啦X，係啦，多謝大家。」

爆江宣布8月10會在中環街市派100件大福作為補救，又認為若該名投訴網民想食糯米糍，自己都可以親自去送貨。

爆江「錯就要認」的態度獲不少網民支持，也有人認為口味很主觀，叫他不需自責，總之經一事長一智，下次做得更好就可以。而爆江亦多謝陳凱琳的品牌邀請合作以及街坊支持，表示大家的意見是他進步的動力。除拍片外，爆江亦有在投訴難食的網民帖文下親自留言解釋事件，並提出補救方法，他又承諾：「每日都係新鮮製造，不賣隔夜糯米糍同大福，隔夜嘢我留返自己食好啦。」

爆江亦親自回覆發文批評大福難食的網民，直認：「研究唔到點樣雪唔硬」而原帖主就難以理解為何要發售隔夜大福，不過爆江解釋完該網民也理解是因為crossover有成本考量。（Threads）