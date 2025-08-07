TVB小花離巢後似唔使撈過奢華生活　西班牙曬極少布泳照衝擊視覺

36歲的譚嘉儀今年3月喊住宣布離巢，正式與無綫（TVB）結束14年的賓主關係，並以獨立歌手身份繼續發展音樂事業。雖然已有5個月沒有穩定收入，但譚嘉儀似乎財來自有方，生活無憂愈來愈富貴。近年她搬離大埔村屋，入住千萬海景豪宅及駕駛名車，又經常周遊列國，早前更安排一隊Live band和朱敏瀚在私人遊艇上合唱劇集《虛擬情人》主題曲《熟悉的你》，並找專業團隊拍攝，非常揼本！

譚嘉儀近年入住千萬海景豪宅！（IG/@kayeepo）

升呢！（IG/@kayeepo）

又駕駛靚車。（IG/@kayeepo）

+ 2

最近譚嘉儀又出發去旅行，與女友人丹儀去西班牙，前日（5日）在IG上載多張穿著織網款的三點式泳裝照，大騷驕人身材。除了上圍有睇頭，下身細小三角布款，令人有無限遐想。譚嘉儀寫道：「Miss the nice weather in Spain☀️」網民不禁高呼：「哇！！！！正到我要大叫（靓女！）」、「Kayee is fit and so hot! 」、「嘩，今次要用好正來形容，性感達到新高度，Kayee又帶來新鮮視覺和驚喜！」

去西班牙旅行，泳衣款極少布。（IG/@kayeepo）

大騷火辣身材。（IG/@kayeepo）

+ 2

譚嘉儀吃盡當地美食，又與友人嘆住紅酒、香檳欣賞日落，並有機會在船上一展歌喉及認識新朋友，寫道：「Sunset Cruise in Barcelona ⛵️⛵️⛵️⛵️，真係好 Chill 🥰🥰氣氛好好！！又有LIVE Band !!!仲要望住咁靚嘅日落🌅🌅🌅飲左兩杯壯膽、丹儀鼓勵下、就唱左首歌送俾大家 🎤🎤🎤估唔到大家都好熱情 🙊🙊hehe即刻認識咗幾位西班牙朋友添🤭真係好friendly 😘」。

+ 4

曾一年零收入敲門搲撈搲贊助

譚嘉儀參加《超級巨聲3》獲得季軍後加入娛樂圈，滿心期待會有唱歌工作的她，卻未即時獲得唱片公司合約和接洽，一開始只擔任主持及演員。她曾在訪問中透露入行頭頭兩年曾經歷「無嘢撈」的日子，甚至試過維持一年零收入，要動用讀書時儲下的「私己錢」，幸好當時與家人同住也省不少。而為爭取工作機會，譚嘉儀還試過逐一敲監製房「𢱑撈」，就算是客串也可以。

譚嘉儀指當時課程半年讀書，半年實習，可以賺錢幫補學費和生活費，實習時包括要做侍應送餐、清潔等。（受訪者提供）

譚嘉儀參加《超級巨聲3》奪季軍入行。（影片截圖）

譚嘉儀很享受演《愛·回家》的「木偶妹」，因為關於音樂。（《愛·回家》截圖）

《降魔的》中的「莉莉」，是譚嘉儀最難忘的角色，因裡面有很多靚造型。（《降魔的》截圖）

一家人關係密切。（受訪者提供）

譚嘉儀否認轉行性感。（IG@kayeepo）