金廣誠上任MakerVille行政總裁｜曾遇恐怖車禍　同行藝人嚴重毁容

MakerVille大地震出現高層變動，電訊盈科媒體集團董事總經理Janice Lee向員工發出內部信件，稱身為MakerVille行政總裁的魯庭暉即日離任，由金廣誠接任其職位。

MakerVille行政總裁的魯庭暉即日離任。（李孫彤攝）

魯庭暉成功捧紅男團MIRROR。（資料圖片）

MakerVille行政總裁由金廣誠接任。（陳志嵐攝）

講起金廣誠，37年前一場意令震驚香港人。1988年，金廣誠為《歡樂今宵》遠赴澳洲拍攝外景，同行還有賈思樂、麥景婷、余綺霞、程思駿、何麗全與一位攝影師，不幸的事情發生了，遇上了嚴重車禍。

賈思樂曾接受《香港01》訪問時，回憶當時的情況。（資料圖片）

賈思樂曾接受《香港01》訪問時，回憶當時的情況：「原來人的生命是那麼脆弱，昨晚我們一群私下在玩，跟霞女（余綺霞）還在猜枚，今天看到她躺在床上，瑪呢空（麥景婷）的肉歪了，就是變了，她一生人就變了。」他更提到因車禍昏迷多天的余綺霞，原來中途為了讓導演金廣誠更多休息，主動與他調了位，彷彿一切都是已經注定，他說：「當時意外發生得很快，但是幾秒可以變一個人的一生，因為我是天主教徒，我第一個（想法）上主，請停止吧。你見到煙，你會聽到『救命啊』，我醒的時候，我第一個看到麥景婷，我想她（臉上）這塊肉，血都未流但已經開了，我以為她死了，真的！」幸好，當時剛巧有別的旅遊車經過，又剛巧車上有醫生和護士，立即為他們施救。

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