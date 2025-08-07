方媛慶祝38歲生日獲郭富城大手筆送禮　陀B見肚依然Fit爆囡囡搶鏡

現年59歲的天王郭富城與細他22年的老婆方媛 (Moka) 於2017年4結婚，婚後育有一對寶貝女兒，7歲大女Chantelle (郭詠希) 與5歲細女Charlotte (郭詠萱)，組成四口之家，一家人生活幸福美滿。現時方媛更陀有第三胎即將為郭家再添一員，且有傳腹中BB是男仔，自然獲老公寵上天。昨日 (6日) 是方媛38歲正日生日，向來愛錫老婆的郭富城當然有為她慶祝，並送上兩大束不同顏色的玫瑰花以及名牌包包等禮物來冧老婆。

方媛分享一家到馬場靚相。(抖音)

郭富城方媛一家四口非常幸福！（方媛微博圖片）

方媛昨日於社交平台放閃出生日post，更貼出一家四口的溫馨慶生合照，寫道：「新的一歲，感謝所有愛與陪伴，被愛包圍的一天！」相中可見壽星女方媛身穿晚裝長裙，露出性感白滑香肩和鎖骨，陀住BB的方媛已隱約可見肚，但仍四肢纖細，並未見任何水腫跡象，陀B陀得非常之靚。

方媛分享一家四口慶生靚相。(IG圖片)

他們一起到餐廳吃晚餐慶祝生日，夫妻倆並沒有選擇過二人世界浪漫一番，而是帶同囡囡一起享受親子時光，慶生的同時又可以家庭樂，而這亦是方媛最後一次一家四口過生日，因為明年她的生日將有會是一家五口了。方媛又曬出一張她與老公郭富城的甜蜜合照，郭富城展現出一幅chok爆表情，靚仔有型，完全看不出他和老婆的年齡差。而兩名囡囡的顏值亦成了網民焦點，紛紛大讚兩人是美人胚子。

