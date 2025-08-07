羅毓儀林俊其再被捕獲孖住搭港鐵約會　一舉動儼如熱戀中小情侶

無綫熱播戀愛綜藝真人騷《女神配對計劃》主持Bob林盛斌為五大女神李芷晴、葉蒨文、關嘉敏、梁敏巧、羅毓儀牽紅線，掀起不少話題。當中羅毓儀 (Yuki) 和林俊其 (Kris) 這組別特別有話題性，林俊其更向羅毓儀傾露心聲，表示自6年前拍《伙記辦大事》中一場法庭戲，已經對羅毓儀一見鍾情。其中一集林俊其對羅毓儀施展一招「壁咚」令羅毓儀不敢睜眼兼瘋狂避開男方視線，之後又忍不住偷望兼由臉珠紅到落耳珠，十分誇張。

羅毓儀被林俊其壁咚。(節目截圖)

羅毓儀與林俊其早前更被影到於旺角街頭拖手行街，疑拍拖斷正，雖然全程只拍到他們背影但表現得相當親蜜。對此羅毓儀向TVB.COM親認是相中人，更大方坦白與林俊其有私下約會了解，當時在過馬路所以林俊其拉住她過，但她強調二人未正式在一起，及後林俊其都有放手並SAY SORRY。

羅毓儀林俊其被野生捕獲當街手拖手。（網上圖片）

事隔數日兩人再被捕獲，昨晚有網民在Threads爆料表示目擊羅毓儀與林俊其一同乘坐港鐵，該名網民留言：「Yuki同Kris， 本身望咗勁耐都唔firm，最後佢哋起身落車先望清楚firm。」片中所見，羅毓儀與林俊其在港鐵車廂並排而坐，兩人都戴上了口罩，化身低頭族密密撳手機，期間林俊其向羅毓儀分享了他的手機內容，羅毓儀即時與對方膊頭掂膊頭挨住Kris看他的手機，儼如熱戀中的小情侶。看來兩人私下不時約會，關係極好。

羅毓儀林俊其孖住搭港鐵約會。(threads截圖)

