愛回家｜黃金配角慘被消失多時　驚喜亮相ViuTV新劇

曾被劉鑾雄點名，在《愛‧回家之開心速遞》飾演「食屎陳師奶」一角的孫慧蓮最近驚現ViuTV劇集《社畜再培訓先導計劃》，在劇中飾演「HR」陳子豐的媽媽，因兒子欺負同學仔而見家長，令不少網民感到驚喜又有親切感。

好驚喜呀！（截圖）

孫慧蓮在劇中飾演諸事八卦又貪小便宜的「陳師奶」。（《愛·回家之開心速遞》劇照）

87歲特約演員孫慧蓮在《愛‧回家》飾演諸事八卦又貪小便宜「食屎陳師奶」成功「入屋」，獲劇組安排愈演愈多戲，成為Icon人物之一。現實中，孫慧蓮是位退休的小學老師，曾經擔任過訓導主任，主要負責教授體育科，更是羅家英師長。孫惠蓮因非常熱衷演藝工作，可惜因為舊式的家庭觀念以及演藝界的風氣，因此不敢入行，不過適逢已到退休年齡，自己的兒女已經長大成人在美國生活，機緣巧合下見到港台招聘演員，就嘗試寫信應徵，豈料成功順利加入港台工作，隨後更拍攝不少電視節目。

孫慧蓮曾經分享指入行教書時年僅21歲，當時家英哥是五年級學生。（IG/@wang_liza）

孫慧蓮曾重提自己的學生羅家英：「家英哥係我最早期觀塘官立小學嘅學生，係第二屆嘅，1960年嘅插班生。」隨後提及於教書生涯中，遇到的同事都親切友好，尤其是退休前任教的將軍澳官立小學：「嗰班同事真係好年輕，差唔多同我啲仔女咁大，所以我真係當佢哋係自己嘅兒女，Ben sir（歐陽偉豪）都係我嘅同事。」

孫惠蓮靠「食屎陳師奶」成功入屋（節目截圖）

孫惠蓮靠「食屎陳師奶」成功入屋，不過就被人誤會。（節目截圖）

不過自己就不太介意。（節目截圖）

