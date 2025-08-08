前港姐亞軍隨港區人大代表團赴新疆考察　投資有道傳身家逾5億

現年62歲的鄺美雲（Cally）近年已淡出演藝圈，除了成為商界女強人之外，身為港區全國人大代表的她不時到各地出席會議。近日港區全國人大代表團到新疆展開為期8日的視察行程，鄺美雲亦是其中一員，日前港區人大代表霍啟剛在社交平台透露一行人由深圳出發：「立法會已經開始休會一個月，而人大考察團已經隨即展開一次好特別嘅旅程，昨日由深圳出發坐足五個幾鐘飛機，終於嚟到國家西北部、大過香港1500倍嘅新疆。」

鄺美雲（Cally）出席第十四屆全國人大二次會議。（微博@鄺美雲Cally）

出席第十四屆全國人大三次會議。（微博@鄺美雲Cally）

港區全國人大代表。（微博@鄺美雲Cally）

霍啟剛連日來在社交平台分享了不少所見所聞，視察團除了與當地領導會面之外，還到烏魯木齊、喀什市等地參觀，當中鄺美雲以西裝Look現身，形象幹練！鄺美雲在1982年參選港姐奪得亞軍後入行，影視歌三棲的她賺到第一桶金後就開始買樓投資，高峰時期手持物業逾10個！而鄺美雲在2000年淡出演藝圈後，投身珠寶界，並斥資五千萬開設個人珠寶店。

港區全國人大代表團到新疆展開為期8日的視察行程。（微博@霍啟剛）

烏魯木齊。（微博@霍啟剛）

喀什。（微博@霍啟剛）

喀什。（微博@霍啟剛）

鄺美雲亦是其中一員。（微博@霍啟剛）

鄺美雲淡出演藝圈後投身珠寶界。（視覺中國）

鄺美雲現時身兼珠寶鑑定師、企業家、慈善家、政協委員、港區人大代表等多重身份，多年來靠着獨到的投資眼光，有傳她的身家逾5億，成為圈中富婆之一。早年鄺美雲以約4,000萬元購入九肚山寶松苑一幢洋房，並居住至今，她曾在內地節目《魯豫有約》中公開大屋，可見豪宅環境清幽，還設有戶外花園，她不時都會邀請好友到家中作客。

到內地視察。（微博@鄺美雲Cally）

自住九肚山豪宅。（影片截圖）

公開大屋。（影片截圖）

設有K房。（影片截圖）

設有戶外花園。（影片截圖）