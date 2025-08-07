王晶拒多分爸爸千萬遺產　親揭李嘉欣夫婦月取200萬生活費傳聞

著名導演王晶最近在抖音平台開設了一個頻道，大講圈中所見所聞及分享個人意見，吸引不少人追蹤觀看，被網民形容為「像一本打開的娛樂百科全書」，非常受歡迎。而在近日一集內容中談到有關遺產問題時，他就大爆許晉亨、李嘉欣夫婦每月可從家族信托基金中領取200萬港元生活費，對於普通人來說這筆錢絕對足以應付日常開支，但王晶卻認為對於他們夫婦來說實在太少了。

近日，因為內地飲料巨頭娃哈哈家族爭產案一事，引起不少關注。所以在談論有關遺產這個問題時，王晶就有獨自見解，更以香港許氏家族為例：「有很多種的，一般都是家族基金，比方香港的許家就是李嘉欣的老公，就是這樣，他們每個月拿200萬吧。對他們來說他們很不願意，太少了。你買一個愛馬仕，普通愛馬仕80萬了，那算甚麼200萬。」

在早年，有報導指許晉亨的爸爸許世勳留下逾400億港元遺產，但由於交給信託基金會打理，所以許晉亨無法繼承這筆遺產，但每月可從信託基金上領取200萬港元生活費，但對於這則傳聞他們並沒有作出回應，如今王晶公開說明，令不少網民都加以相信。

另外，王晶透露當年自己爸爸在分遺產上的安排，事前他是完全不知道的，但當爸爸離世之後他才從律師口中得知分遺產的細節：「他留了一個樓層，差不多1千萬左右，有一點幾百萬現金，一半是我的，其他就是我幾個妹妹，可是我要負責，如果我媽媽還沒有走，我要養我媽媽，可是後來我媽媽更早走了，然後我爸爸遲十年才走。我都不知道，然後他們就是律師才給我。」但他完全不從爸爸在遺囑上的安排，願將爸爸的所有遺產與其他兄弟姊妹平均分配：「我說不要跟這個了，把爸爸所有的遺產分，我有4個妹妹就平均分5份就完了，他是給我一半，可是我說沒有必要，我又不是賺不到錢，我不要了，兄弟姊妹平均那最好一人一份。」不少網民對他這個做法都激讚他為人有格局有大度。