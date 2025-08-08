港姐冠軍傳秘撻富豪後曝光率極低　自爆拉斷大髀筋致內出血好恐怖

現年30歲、2022年香港小姐冠軍林鈺洧（Denice），去年與61歲的大生地產副主席馬清揚傳「父女戀」，不時駕名貴跑車進出男方山頂豪宅，事後雙方否認戀情，但林鈺洧的爸爸林俊賢卻提醒女兒「唔好搞出大頭佛」，直言有少許介意兩人的年紀差距。最近，林鈺洧透露兩個月前拉斷大髀筋致內出血，非常恐怖！

林鈺洧（Denice）當選冠軍後是非不斷。

林俊賢女兒林鈺洧是2022年港姐冠軍。

報道指林鈺洧每星期三都會在中環與馬清揚「撐枱腳」。

螢光部分為血水！

做物理治療！

復康治療！

林鈺洧近年除了亮相台慶及港姐選舉，曝光率不算多，去年曾加入處境喜劇《愛·回家之開心速遞》飾演「接龍初戀Cafe」侍應，存在感極低，但生活依然富貴，更被指由蝸居搬到豪宅。熱愛運動的她自從拉斷大髀筋後，只能物理治療、打衝撃波和復康運動，林鈺洧透露目前已康復不少。

身材依然好Fit！

林鈺洧同愛貓。

林鈺洧同愛貓。

而林鈺洧目前豪宅十分時尚帶有日系風，白色牆身配以木色地板，整體感覺和諧舒適。客飯廳空間偌大，除了掛牆款的電視機配搭白色地櫃外，旁邊還放有一個幾乎上天花的貓專用跳板，即使擺放一個大茶几和超大水晶座，貓咪仍有很多走動空間。另外，門後是一條走廊，明顯將客飯廳與房間分隔開。林鈺洧自小在單親家庭長大，未滿1歲時父母已離異，林鈺洧曾在訪問中透露13歲已離家住劏房過獨立生活。

屋企意外曝光。

林鈺洧的愛貓。

林鈺洧與母相依為命。

林鈺洧在單親家庭中長大，童年過得唔快樂。

林鈺洧當選那年，《東張西望》按慣例到訪冠軍佳麗香閨，林鈺洧的屋企約二、三百呎，客廳放有二人梳化、大電視以及一個書櫃，書櫃上方放有林鈺洧英文名「DENICE」的字款。客廳旁應該是林鈺洧的睡房，內有一張雙人床，但幾乎已佔據了大部分空間，基本上「入房一步就上床」。隨後她接受訪問時，透露父母在她1歲時已離異，自己13歲搬離家住劏房，所以對當時的300呎窩居十分滿意，並說：「有人話我屋企好細，其實已係我人生之中最大嘅一間屋，一個人住兩房一廳已經好奢侈，我嘅冠軍后冠都放喺屋企。我好感恩唔會搬。」

點擊睇舊居照片：

馬清揚對傳媒大讚林鈺洧是好純品的細路女。

林鈺洧IG有不少性感照。

當時有傳由於林鈺洧「性女」形象太過深入民心，因此無法加入慧妍雅集。

《愛回家》

性感。