才女港姐季軍慶祝55歲生日飛撲富商老公　曾三度被悔婚誤做小三

1989年港姐季軍梁佩瑚（Isabel）日前（6日）迎來55歲生日，她在社交平台分享慶生短片，並寫道：「開心55」，片中所見，現場以大量氣球佈置，梁佩瑚同內蒙古富商老公郭雲飛手拖手，之後更一手扯住老公，再順勢飛撲上對方身上，郭雲飛即攬實老婆，兩人相當恩愛！

梁佩瑚（Isabel）在1989年參選港姐獲得季軍後入行。（影片截圖）

梁佩瑚當年加入TVB後備受力捧，但因心直口快的性格，她自覺不適合在圈中發展，逐漸淡出幕前。息影後梁佩瑚重返校園，先後獲得香港大學專業進修學院法律研究文憑、香港大學法律系法學專業證書和倫敦大學法律系學士學位，她亦修讀過珠寶設計課程，更鑽研水墨畫及書法。自2001年起梁佩瑚創作了一系列愛情小說，至今已出版超過70多本作品，銷量不俗，絕對是一位才女！

梁佩瑚創作了一系列愛情小說。（Facebook@梁佩瑚Isabel Leung）

雖然梁佩瑚曾在書中分享不少對愛情的看法，但現實中卻感情坎坷，她曾透露曾三度被悔婚，除了被騙錢之外，更在不知情下介入別人的婚姻，遭對方老婆大罵「小三」及受到網絡欺凌，自言未遇到過好男人的梁佩瑚單身多年，但幸好最終亦遇上真命天子。據知郭雲飛比梁佩瑚細1年，是一位內蒙古地產富商，2016年兩人在三亞舉行了盛大婚禮，雖然梁佩瑚婚後沒有生B，但亦無損她與老公的感情，她更將繼子視如己出，如今兩公婆不時一起行山運動、打高爾夫球，相約好友聚會，每逢節日都一起慶祝，生活幸福美滿！

去年梁佩瑚舉行生日Party，內蒙古富商老公郭雲飛及繼子都有現身。（影片截圖）

一向人緣甚廣的她更獲不少好友為她慶生，包括黃百鳴、陳欣健、朱潔儀、梁小冰、陳嘉容等等。（影片截圖）