《中2》朱博文被指拖樂手糧　稱因表現差拒找數：係對錯唔係價錢

近日有位名為Marco的樂手，在網上連出幾個Post控訴《中年好聲音2》16強參賽者朱博文，指自己曾為對方的《First Mini Live》擔任伴奏樂手，但遭拖欠$1300演出費足足一年，至今都未收到錢。



Marco貼出一段WhatsApp對話，見到朱博文回覆指自己在演出當日已找清導演、攝影、燈光、舞蹈員等等的薪金，但就Hold起了樂手工資，他解釋：「其原因是因為Mini Live當日，大家所負責的音樂伴奏部分未能達到演出之合格水平。」他說樂手所伴奏的7首歌都是跟原曲曲調和段落演奏，不涉及改編內容，並續說：「當時大家亦有共識和同意可以做到的。到了演出當刻，七首曲目當中，基（幾）乎沒有一首係做到”合格"水平，當中各自都出現了不同問題，當中包括：音樂段數不一，琴chord唔啱，音樂無故停頓，鼓手拍子和其他樂手不配合等問題…而這些問題並不是存在一次半次，而是灌串（貫穿）了整個大家所負責的現場伴奏部分，七首歌當中幾乎沒有一首係“完整"的。」

朱博文的訊息中提到，製作公司聘請了導演和攝影師錄低整場音樂會，計劃放上「收費頻道」播放，但因為樂手演出問題，使Live Band片段需全部刪剪，不能用作收費部分。他稱製作公司共投放6萬多元製作費，當中包括工作人員和紀念品，反問：「現在卻因為大家嘅"問題“而導致全部收費計劃要取消。咁我想問問大家，呢件事應該要怎樣處理呢？」他指若樂手堅持演出符合專業水平，會公開演出片段、喚醒大家記憶再作定論，更表示：「如果大家堅持要收返當天的演出費用，製作公司表示是可以的。只要大家可以負責返投資者當日在整個音樂會的製作費和成本，包括場地，音響，工作人員等就可以了。未知大家意下如何？如果大家ok，我就將製作公司的聯繫方式和之前的所有收據項目發給 Marco，希望大家可以正視處理，等候你的回覆，謝謝。」

Marco並不接受這個說法，他在片段中加上自己的回覆：「你話琴鼓有問題 你咪自己同佢哋deal 我交足晒功課 唔出糧俾我JMX 況且出糧天經地義 你搵得人做嘢就要找數。事前完全冇提及會放上”收費頻道”收費 諗住拍低完我哋表演之後用嚟收錢？仲要俾得$1300我？仲要拖成年？」樂手一方有人回覆朱博文，追問是哪間製作公司，並叫他發送演出片段給大家評理，又說：「你係打算將我哋嘅表演片段放落"收費頻道"收費？咩收費頻道？我個人事前並冇收到呢個通知 分紅點處理我都唔知 如果我知有呢樣嘢 ＄1300太少 我唔會做。無論當日表演水平係點 如果你要唔支付樂手費用的話 我哋樂手都冇責任去負責製作費同成本 因為我哋冇招至你任何損失 你冇任何理由唔出糧 你覺得X嘅話 我可以個人酌情依照不適用於嘅勞工法例 賠$300俾你 喺我嗰份薪金度扣」

當Marco再設下死線叫朱博文在6分鐘內找數，對方回覆：「我等緊你封律師信。」而朱博文在另一個訊息中態度強硬，他說：「不過我想講我係唔會屈服和妥協！如果今次件事，我當無事發生咁找咗條數，就等同係縱容呢班人，繼續去hea 做都可以收到錢！呢啲行為和心態簡直係不能接受！」

Marco又發現在朱博文的YouTube頻道中，有一條當日演唱《海闊天空》的片段，片段中見到Marco在後面彈結他，他追問：「你條片影到我哋㗎 我哋有做到嘢 你出糧係天經地義」他促請朱博文再交代「放上收費頻道」一事，指自己從未收到通知，並批評朱博文不配唱Beyond的歌：「你嘅所作所為 對得住家駒？對得住香港最偉大嘅樂隊？Shame on you」Marco駁斥對方指樂手「幾乎沒有一首係做到合格水平」之說，稱自己一年前24歲已有專業水平，是全職樂手及音樂導師，但對方卻漠視他多年的時間、心機、努力和汗水，行為羞辱音樂人，嬲爆表示：「要俾人抽稱（秤）睇怕輪都未輪到你」並斥朱博文：「洗（使）六萬搞呢壇嘢，$1300都計較！我知你正職唔係音樂，所以你就可以只顧及你自己嘅收費計劃？只顧及你自己嘅形象？冇顧及過用音樂唯生、用心對待你呢單iob嘅人。你冇X尊重過我！你冇X尊重過音樂！」

《01娛樂》就此事聯絡朱博文，他透露自己正循法律途徑處理事件，諮詢法律意見中，稍後一次過澄清，因為他相信是溝通上出現問題，表示：「我估暫時係一個誤會嚟。」朱博文指演唱會發生在一年前，演唱會結束近一年間雙方都冇溝通，「係由演唱會到星期一，其實雙方都冇任何嘅接觸同溝通。（一年間佢冇追討過你？）冇任何接觸，或者文字上都冇任何溝通過。」他指一收到訊息已是被對方「追數」，他都需要時間去好好了解事件。

由於朱博文早前在訊息上提到，樂手演出水平不符預期，影響收費頻道的計劃，所以不會找數，除非樂手先賠償投資者損失。有網民就反問，若果去一間餐廳食飯，食完覺得難食，難道可以不付錢？對於這個比喻，朱博文回應：「其實而家我暫時就唔多作回應住，因為我都係交咗畀一啲法律嘅專員去處理，但係我自己，我覺得喺我呢件事上面，我有處理得唔恰當嘅地方，呢個絕對都係有，或者等我出咗告示之後，好快會有公布。」他指兩、三日內會在社交平台有公告，正式回應事件。

講到作為幕前人物，會否擔心事件影響聲譽或形象，朱博文說：「其實而家我諗件事發生咗，我都只能夠盡一個恰當嘅方法去處理返，你話影唔影響，其實都……自己都知道嘅，但係都冇辦法，呢啲都唔到我去控制，或者我稍後出返個聲明嘅時候再交代返件事嘅來龍去脈，咁再去定奪返。」當記者問到，其實$1300並不是很大的數目，會否考慮找數予樂手Marco以平息事件，避免對形象造成進一步影響，他堅持：「我諗唔係價錢嘅問題，在乎事件對錯嘅問題，個金額上其實就……無論事件對錯，都唔會影響個金額嘅大細，金額大細唔會直接影響件事啱或者錯，我諗最主要就係想了解返呢件事，大家點解一年內都冇溝通，第一個溝通就發現咁大嘅矛盾。我哋暫時會當係一個誤會嚟先，但係都要睇返晒啲資料，睇返晒啲紀錄先，因為其實一年前太耐，暫時都冇乜回應住，可能過兩日等問清楚法律團體意見，然後再有新嘅資料再update你。」

最後，被問到既然他覺得樂手演出水平不合格，會否考慮公開片段讓公眾評價，他指顧及到版權各樣問題，要先諮詢法律意見，「如果有需要嘅時候，我都會公開返所有當日嘅一啲……公眾想知嘅一啲片段，有需要嘅話，我會喺我社交平台再交代。」而截稿前一刻，朱博文的YouTube上仍有他在《First Mini Live》唱《海闊天空》的片段，但未見其他有樂手伴奏的歌曲。