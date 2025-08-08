GD香港演唱會大量粉絲突收「內部」通知冇飛　指有人涉嫌虧空門票

《G-DRAGON 2025 WORLD TOUR [Übermensch] 》巡迴演唱會今晚在香港舉行（8月８日-10日），眾所周知G-Dragon（GD）演唱會「一票難求」，所以有大量粉絲透過所謂的「內部認購」買飛，豈料演唱會開唱在即，粉絲就收到「內部」通知，指出因內部有個別人士涉嫌虧空門票，最終無法獲得門票，連已給付的保證金亦被捲走，目前事件已交由執法部門處理。

G-Dragon在全球擁有不少粉絲。（資料圖片）

滿心期待看G-Dragon演唱會的粉絲，在演唱會開唱在即就突然收到黃牛方有關負責人的通知，指出因內部有個別人士涉嫌虧空門票的關係，所以已內部認購的門票最終無法獲得，就連已給付的保證金亦被捲走：「我們深知這一消息來得非常突然，對此我們感到非常抱歉，我們會根據目前的聲明，為所有受影響的客人進行全額退款。」而目前該事件他們已交由律師及執法部門處理。

既然未能拿到演唱會門票，粉絲當然關心退款事宜，而有關負責人就表示退款時間預計三星期，因為要和內部核對數目再等批刻。雖然，對方已表明交由執法部門處理，但有粉絲為了保障自己已先行報警。

粉絲留言。（網上圖片）

不少被「內部」甩底的GD粉絲在threads互討苦水，有些對「內部」聲稱三星期後回水充滿信心，但更多的不是緊張回水問題，而是沒法見到偶像那種失落，更有人表示因此失眠，心情難以平復。

G-Dragon演唱會一票難求。（IG圖片）

而據網上流傳的黃牛內部認購價，原先$1099最便宜門票，黃牛叫價$6700，而可以看綵排、歡送下班的VVIP門票，由$2399炒至$19500（ 有指已加至$30000） ， 不少黃牛更列明「內部 一定有飛」。

不少粉絲收到通知指未能獲得演唱會門票。（網上圖片）