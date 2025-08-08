何廣沛求婚成功　曾與朱晨麗緋聞傳足6年後不歡而散

現年37歲的TVB藝人何廣沛宣布向圈外富貴女友Sarah Miu求婚成功，何廣沛自2023年承認與Sarah拍拖後，二人一直愛得高調！何廣沛出道以來從未承認過緋聞，當中與朱晨麗緋聞更傳足6年，後來何廣沛單方面取消關注朱晨麗，二人不歡而散，朱晨麗更反撃將與何廣沛的關係貶做「網民」，相信二人再見不是朋友。



恭喜！（IG/@matthew_hkp）

朱晨麗（朱朱）同何廣沛（Matthew）在劇集《大醬園》中飾演夫妻。（劇照）

近年二人已零互動。（劇照）

何廣沛單方面unfollow朱晨麗。（截圖）

朱晨麗就大方得多。（ 截圖）

姐弟戀有跡可尋

雖然不少觀眾都認為何廣沛與朱晨麗只是螢幕情侶，但在朱晨麗憑《超時空男臣》的港女角色奪「最佳女配角」時，作為頒獎嘉賓的何廣沛曾講道：「唔會唔係佢拎，再唔係我將我個獎送畀你」，兼送上擁抱。而何廣沛奪得「飛躍進步男藝員」獎時，朱晨麗亦有在台上特意上前送上擁抱，二人的關係絕對是「友達以上」。而蕭正楠和曹永廉亦曾爆料指二人關係不簡單，何廣沛私下亦會為朱晨麗買早餐。

二人當年非常有愛！（VCG）

令人感動！（VCG）

二人亦曾合作拍攝旅遊節目。（IG/@rebecca_zhu）

2017年朱晨麗和何廣沛因為合作拍攝《超時空男臣》而傳出緋聞，事後兩人多次以情侶檔姿態一齊出席活動，兩人亦毫不避嫌經常在網上放閃。直到2023年，何廣沛單方面取消關注朱晨麗，事後何廣沛自言與她只是同事關係：「無論同事關係，朋友關係都好，親朋戚友又好，都有變化一刻，我覺得呢一種係最好決定，或者係對任何人嘅一種尊重。（會唔會再聯繫？）如果公司有工作上安排，都可能會見到面嘅。」

二人更疑似反目！（VCG）