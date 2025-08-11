前TVB「翻版朱玲玲」自爆俾朋友呃晒啲錢　免疫力出問題全身爛晒

陳思齊近年逐步淡出傳統演藝圈，轉向多元發展路徑，2025年她加入由同為前TVB藝人蔡淇俊創立之品牌團隊，於廣東省佛山禪城創意產業園展開直播帶貨業務。除了帶貨，陳思齊亦拍片分享不少關於自己的事，最近講到自己曾被朋友「借錢唔還」。

陳思齊加入蔡淇俊直播行列。（小紅書）

陳思齊與蔡淇俊識於微時，大讚對方有好事會益埋朋友。（抖音）

陳思齊指香港做演員人工不高，多年來只有少少積蓄，她說：「借咗畀個朋友，當然最後一去冇回頭，連個朋友都唔見埋。然後我捱到身體系統出問題，免疫系統壞咗，加上病就冇辦法賺錢，身體唔好又點做嘢呢？ 瘦到得返70幾80磅，全身上下仲要冇乜忽好肉。」幸好陳思齊最好能夠養好身體，但因為睇醫生已散盡錢財，所以現在便加入團隊搵食。

陳思齊免疫力出問題全身爛晒。（片段截圖）

陳思齊原名陳凱怡，於2000年參與《香港小姐競選》步入演藝圈，初出道時因被媒體稱作「翻版朱玲玲」而廣為人知，後於無綫電視簽約，展開長達十多年的演藝生涯。陳思齊於無綫電視簽約期間，參與多部電視劇，擔任多為配角，廣為人熟識的角色包括《皆大歡喜》中的宮女牡丹、《足秤老婆八両夫》中的麥守珠，以及《學警雄心》中的姚玲玲等。

陳思齊做過好多妹仔角色。(網上圖片)

當年陳思齊真係幾靚女。（視覺中國）

2001年至2013年間，陳思齊長期效力於無綫，隨後轉投香港電視網絡（HKTV），參與多部劇集及節目。其演技雖具實力，但長期以來多以配角身份出現，尚未出現突破性的女主角機遇。