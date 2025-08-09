45歲方力申寶刀未老　勇奪先進世錦賽金牌：放低我嘅一啲執着

45歲的方力申日前於新加坡舉行的世界先進游泳錦標賽以2分16秒84勇奪男子200米背泳45-49歲組別冠軍，方力申為前港隊「飛魚王子」，多年來寶刀未老。

恭喜恭喜！（IG/@alexfongliksun）

狀態Fit爆！（IG/@alexfongliksun）

方力申在IG報喜，更指自從2018年計劃並完成參與45公里環島泳籌款挑戰後，便重新愛上返游水。之後，堅持每星期三次朝早跟泳隊，6點幾起身練水，另外自己再游多三、四次，他寫道：「如果唔係環島泳，我諗我係絕對唔會再游返水。因為，我以為我係永遠唔會再鍾意返游水嘅，因為，我知道無論我點樣游，我都冇可能快過我以前啲時間。但其實唔一定係咁嘅，只要我肯放低我嘅一啲執着，淨係諗住做我自己鍾意做嘅事，咁樣開始，我就唔會有壓力，冇壓力就開心，開心咪繼續游囉，游得多咪會進步囉，起點低唔緊要㗎，個進步咪會仲明顯囉，咁有進步喇，個人咪會仲開心啲，咁都咁開心喇，咪會再練多啲囉，就係咁㗎喇。」

太厲害！（IG/@alexfongliksun）

恭喜！（IG/@alexfongliksun）

不斷突破自己！（IG/@alexfongliksun）

方力申曾持有9項香港紀錄，曾於2000年悉尼奧運出戰200米背泳及400米個人四式，及後因踏足娛樂圈而在2004年正式退役。方力申今年喜事連連，先在今年2月情人節宣布與老婆葉萱結婚，其後再於6月宣布老婆葉萱懷孕，並陀女，即將成為爸爸。近年，更開辦游泳學校培育新血。

方力申與太太葉萱出雙入對。（IG@chan_sau_chu）

方力申在2月14日情人節宣布與葉萱Maple結婚。（IG@alexfongliksun）

方力申情人節宣布已跟細14年圈外女友葉宣喺美國結婚。