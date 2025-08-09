天王演唱會台上遭粉絲丟東西擲中即時反應曝光　連串舉動震驚網民

現年59歲的天王郭富城是圈中出名的凍齡男神，除了樣貌依然有型靚仔，連身材都Fit到爆。城城於上月在澳門新濠影匯舉行演唱會《郭富城夢幻舞林演唱會2025》，共舉行7場演出，有不少粉絲欣賞完演唱會後，將城城勁歌熱舞的片段分享到社交平台，隨即引起網民熱議，讚嘆他的絕佳狀態。

城城在澳門舉行演唱會。（小紅書）

日前又有網民分享了一段郭富城於澳門演唱會期間在台上演出的片段，以「當你丟東西到郭富城身上而他真的拿起來用」為標題，發文寫道：「2025.07.26場 有熱情粉絲給城扔了條應援毛巾，在邊上看呆我哈哈哈 城是真性格好，直接把毛巾撿起來臨場發揮互動 不過扔東西上台還是蠻危險的大家不要學 #郭富城夢幻舞林演唱會2025 #郭富城澳門演唱會 」。從片段中可見，郭富城當時正在台上獻唱，有粉絲丟了一條應援毛巾上台並擲中了城城，城城非旦未有生氣，看見時竟然俯身拾起該條毛巾，並拿來當道具揮動，甚至用來抹汗，令台下粉絲驚呆了。不少網民都大讚城城說：「這一輩的藝人真的專業一流」。有網民就批評丟毛巾的粉絲：「扔東西在別人身上真的超級沒禮貌」，博主即說：「是，也就是我們城脾氣好。」

城城遭粉絲丟毛巾上台的反應。(小紅書)

