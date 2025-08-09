柯煒林爆患癌後首度現身　被觀眾打動掩面抹淚：放心，我冇事！

現年33歲的柯煒林（Will）上月底在社交平台透露患上肺腺癌第四期，現正接受鏢靶藥治療，並因身體情況，未能參演舞台劇《笨蕉大劇院》演出，角色暫時由演員余家溢代演。《笨蕉大劇院》昨晚（8日）在灣仔演藝學院首演，在謝幕時柯煒林驚喜現身上台，見他精神飽滿，笑容滿面露出招牌小酒窩，向台下觀眾鞠躬致意，獲全場歡呼拍掌打氣。

柯煒林爆患癌後首度現身。

柯煒林因身體情況，未能參演舞台劇《笨蕉大劇院》演出，昨晚驚喜上台謝幕。（ig圖片）

柯煒林精神不俗。（ig圖片）

柯煒林驚喜現身舞台，跟觀眾打招呼及鞠躬致謝：「多謝你哋一直以嚟嘅關心同鼓勵，唔好意思，我呢個衰仔要令大家擔心。」當台下觀眾喊出「加油」，Will忍不住講笑：「呢個咪冇睇我啲Post囉，我都話唔要聽加油㗎，我要聽嘅係咩呀？——1、2、3！」他一喊「USH」，台下即時回應：「我愛你！」氣氛溫馨感人。

柯煒林續指：「我好榮幸，第一個參與嘅舞台劇就係同呢一班台前幕後嘅工作人員、同埋演員，一班咁正嘅人去合作，因為無論喺我發生咗啲小毛病之前定之後，佢哋都好照顧我，劇場真係一個好魔幻嘅地方。」他向觀眾承諾：「放心，我冇事。我會照顧好自己嘅身體，然之後再喺呢度表演畀大家睇。」全場報以熱烈掌聲。他再問觀眾：「你哋會等我㗎嘛？」聽到觀眾的熱情回應後，即擺出大心心手勢致謝回禮。林海峰又鼓勵現場觀眾為Will送上祝福，觀眾即時大聲呼喊支持，Will攤開雙手接收觀眾窩心的祝福，如雷的歡呼聲令Will不禁掩面抹淚，演員們亦送上擁抱給予鼓勵。

柯煒林用雙手擺出心型手勢。（ig圖片）

柯煒林一度感觸落淚，即用手掩面抹眼淚，場面感動。（ig圖片）

柯煒林角色暫時由演員余家溢代演。（ig@2_ka_1）

演員合照。（ig@letmeentertainyoutheatre）