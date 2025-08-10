羅家英談遺產為汪明荃留物業及保險　購墓地盼夫妻合葬遺憾沒子女

羅家英最近接受查小欣主持YouTube 頻道「紅查館」訪問，日前（8日）播出壓軸「感情篇」下集，家英哥坦言對身後事已有全盤計劃與安排，特別買下一層樓、兩份保險，留給愛妻汪明荃（阿姐），甚至購置兩幅相連土地，誓與阿姐生死與共、長伴千世紀！

最怕揸車載阿姐

相交多年，查小欣感覺婚後的阿姐，變成愛做家事的賢內助，家英哥認同：「佢好鍾意做屋企嘢，鍾意抹枱、執嘢、搬花盆，將啲櫈搬上搬落，（咁你有工人㗎嘛？）佢咪叫工人做，但你唔好旨意你做嘅嘢叫我做，no！我喺屋企係休息嘅，你唔好理我撻喺邊度，小小地方我就瞓得㗎啦，所以而家我有間屋做後備，喺廣播道，隨時嗌交就去住啦！」阿姐何事會辣着家英哥？家英哥猶有餘怒：「我真係嬲！揸車千祈唔好俾個女人坐你隔籬，叫你行呢度、行嗰度，唔准轉彎、唔准咩，幾煩，最好（阿姐）瞇埋對眼，遮住瞓覺！」

羅家英豁達談生死。（YouTube@紅查館）

羅家英希望死後能土葬，並透露已購地望將來夫妻能合葬。（YouTube@紅查館）

談遺囑為愛妻預留物業保險

話雖如此，家英哥實則十分疼惜阿姐，證實四度患癌後，問到有沒有預備遺囑，家英哥直言：「我最近做咗好多嘢，買咗兩份投資保險同基金保險，寫咗佢（阿姐）個名，仲有我哋排戲嘅地方，樓上十二樓，我都買咗，我話有乜嘢事，呢層樓係你嘅！」阿姐有什麼反應？「佢知道，我話咗俾佢聽，佢嘅反應係點呢？冇嘢，全無表示！」家英哥自言思想傳統，來日百年歸老，他說會傾向土葬：「我已經買咗塊地，（買唔買埋阿姐嗰份？）買埋！買咗兩幅，買咗成十幾年啦，呢啲好簡單，睇你有冇錢去買！

與阿姐錢銀數目清清楚楚

對於生死話題，家英哥與阿姐並無忌諱，平時亦會討論一下，家英哥說：「我估計，都係我走先過佢，佢身體唔錯，但我想遲過佢走，我可以照顧佢，等佢放心，我唔會要佢啲錢，講明㗎啦！ （兩公婆使唔使吓吓講錢？ ）要，絕對要！你唔好唔講，講清楚大家冇芥蒂！（點解你要咁清楚同阿姐講呢個問題？）因為佢需要我講清楚，女人對錢好重要，啲錢係佢自己辛辛苦苦賺返嚟，佢唔會立亂去洗，亦都唔會將錢使喺我身上，最多買件衫我着吓，大家食飯都要AA制。」

家英哥與阿姐對錢銀講得清清楚楚。（YouTube@紅查館）

羅家英認「入贅」阿姐家。（instagram@wang_liza）

每月俾家用過5位數予阿姐助手

家英哥現居於阿姐市值估計超過6000萬元西貢銀線灣豪華別墅，被問到會否需要交租，家英哥說：「差唔多，交半個床位租，（工人使唔使分清楚？）唔使，我同佢講，我同你結婚，你嫁夫隨夫，你不如按照我生活去做，我照顧你，啱唔啱？我包晒！但而家唔係，係我入贅俾你喎，我去你屋企住，你要你咁嘅生活，要咁嘅包裝，我冇能力，亦都話唔想，所以你唔好旨意我負責呢樣嘢！（咁你負責啲咩呢？）俾啲家用囉，梗係有五位數字，掂唔到六位。咁佢又ok呀，每個月過數俾佢嘅助手！」

渴望過着隨心所欲日子

面對未來珍貴的八、九年，家英哥渴望過着隨心所欲、自由自在的日子：「好似雀鳥喺天空，呢度飛吓、嗰度飛吓，呢度好食就食、嗰度好住就住，呢個係一個妙想嚟嘅啫，我鍾意啲清靜無瑕嘅地方，睇吓山、睇吓水，去參透吓生死命題！（會唔會有遺憾，想喺呢個時候彌補？ ）唔要求，唔好諗咁多嘢，我冇遺憾，我樣樣嘢都想做，樣樣嘢都做唔到，不如唔好做，做到就做，做唔到就算數，唔好逼自己！（冇小朋友係唔係一個遺憾？）小小遺憾，但係有好有唔好，因為冇仔女，你就冇後顧之憂，最多就係我嘅一生功力——做大戲，我冇一個後人承繼，雖然有徒弟，但唔係有血緣！」喜見家英哥依然態度積極，更祝願自己長命百二歲，「一定要長命過邵逸夫！」

家英哥亦遺憾冇子女。（視覺中國）