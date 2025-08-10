《中2》朱博文終找清樂手演出費　指去年曾付予接洽人惟對方失聯

日前有位名為Marco的樂手，在網上連出幾個Post控訴《中年好聲音2》16強參賽者朱博文，指自己曾為對方的《First Mini Live》擔任伴奏樂手，但遭拖欠$1300演出費足足一年還未收到錢，於是上網公開對方惡行。Marco貼出於朱博文的對話，朱博文回覆指自己在演出當日已找清導演、攝影、燈光、舞蹈員等等的薪金，但就Hold起了樂手工資，他解釋：「其原因是因為Mini Live當日，大家所負責的音樂伴奏部分未能達到演出之合格水平。」

朱博文的訊息中提到，製作公司聘請了導演和攝影師錄低整場音樂會，計劃放上「收費頻道」播放，但因為樂手演出問題，使Live Band片段需全部刪剪，不能用作收費部分。他說若樂手想追錢是可以的，但需賠償製作單位損失，強調：「不過我想講我係唔會屈服和妥協！如果今次件事，我當無事發生咁找咗條數，就等同係縱容呢班人，繼續去hea 做都可以收到錢！呢啲行為和心態簡直係不能接受！」

事件引起爭議，《01娛樂》曾就事件聯絡朱博文，他認為事件是溝通有誤、是誤會，當記者問到，其實$1300並不是很大的數目，會否考慮找數予樂手Marco以平息事件，避免對形象造成進一步影響，他堅持：「我諗唔係價錢嘅問題，在乎事件對錯嘅問題，個金額上其實就……無論事件對錯，都唔會影響個金額嘅大細，金額大細唔會直接影響件事啱或者錯，我諗最主要就係想了解返呢件事，大家點解一年內都冇溝通，第一個溝通就發現咁大嘅矛盾。我哋暫時會當係一個誤會嚟先，但係都要睇返晒啲資料，睇返晒啲紀錄先，因為其實一年前太耐，暫時都冇乜回應住，可能過兩日等問清楚法律團體意見，然後再有新嘅資料再update你。」

而在電話訪問翌日，朱博文就透過法律聲明在社交平台回應事件，他指網上的發文未能完全反映事件經過，故作出7點澄清，內容主要是指朱博文是透露過接洽人委托一位吳小姐（Candy Ng）安排四名樂手演出，每位表演費為$1,300；演囉會當日吳小姐沒有出席，但演唱會翌日朱博文已用現金向接洽人支付$5,200作四名樂手演出費。不過最終朱博文覺得樂手表現未如理想，向接洽人反映，接洽人曾就薪酬安排進行內部審視，故該筆款項未有即時發放，此後整整一年，朱博文一直未再收到樂手或吳小姐對薪酬有所查詢，聲明中提到：「當事人以為四名樂手已收妥演出費，故並無主動聯絡相關人士。直至 2025 年 8 月 4 日（本星期一），當事人才首次收到其中一名樂手就演出費用的查詢。其後，當事人已即時向接洽人了解情況，惟至今尚未獲回覆。當事人對相關帖文內容表示遺憾，並重申已履行支付演出費用之責任。」

而昨日，Marco刪走早前的帖文，再發放一段新片，表示朱博文已透過粉絲後援會一位Admin「找數」，連自己在內四位樂手共收到應有薪金$5200，而且是朱博文「墊支」得來。Marco表示：「今次事件嘅重點，從不重在金額大小，是重於公義。我對關於接洽人嘅一切細節，在你昨日(8/8)發聲明前，我毫不知情，我亦在呢一年內，有向Candy Ng追討但不果，佢試過獨自為我們承擔，打算墊支薪金予我們樂手，但此責任並不在她，我亦不願意讓認識多時的朋友，於禮不合地一次過嘔$5200出嚟，所以我只能夠選擇向你追討，因為冇糧出，係對我，以及全體音樂工作者的不公義。」最後他又囑咐朱博文：「希望你從今次事件明白，應負的責任，還需要負。」又表示若朱博文需要他幫手追討接洽人，他會幫忙：「我包條片都一定會好靚。」事件總算暫告一段落。

