張晉自爆心臟病發險死　堅持不閉眼怕再見不到蔡少芬：必須活下去

內地高人氣綜藝節目《披荊斬棘的哥哥》相隔一年強勢回歸，第五季日前載譽開播！曾在第一季擔任初代 X-Leader 的張晉，此次以 X-Brothers 成員身份再度參戰，直言希望藉此「再從自己身上探索 X-part」。

主持人突然拋出挑戰——模仿「小貓小狗耳朵」。張晉先表示要「硬漢版」，接著才來「可愛版」。

節目中張晉展現頑強意志及敬業精神，在密集式的舞蹈訓練下，他帶傷上陣，而在這段載歌載舞的背後，張晉也道出了在4月份發生了一件鮮為人知的事！在第一集中，張晉密密為初舞台做準備，背歌詞和舞步基本上每日必須，在休息期間與成員李承鉉聊天討論歌詞內容時，他提到在今年4月發生了一件事，讓他差點死掉！

張晉透露，在4月中與太太蔡少芬和3名仔女一同到外國旅行，當時太太帶小朋友排隊乘坐旅遊船，而自己則在10多米外，這個時候張晉突然心臟病發，他憶述當時心臟突然感到一股疼痛、呼吸困難、渾身都出冷汗，但當時老婆在他10米以外的位置排隊，準備搭鴨仔船，但他無法叫到蔡少芬：「我當時說不出話來，感覺好像有一個深淵，我在往下掉，然後沒有東西可以求助！」當時他知道自己一閉眼就會「走」，他就一直望著太太和3名仔女，但發不出任何聲音，腦海只有一個念頭就是必須活下去，「我不能死在這裡，因為這裡是國外，她還帶著三個孩子，老公沒了她怎麼辦？那感覺我沒不出來，我感覺我一閉眼就會沒了……我一直撐著，不能在這裡倒下！」最後他憑著超強的求生意志避過一劫，回港後亦馬上做身體檢查，醫生指出他當時確實有可能死在那裡，其後他便接受了心臟支架植入手術。

張晉坦言第一次體會到與死亡很接近的感覺，覺得很恐懼，「那個時候如果真的閉眼了，我就會離開我最親的人，那四個人站在那裡我就覺得，我在世界上應該是最捨不得的4個人。」他坦言經過這次「死過翻生」後對生活重心也作出變化，「我就更加喜歡跟他們一起的時候，還好現在已經恢復，當你試過跟死亡擦身而過的時候，反而會讓你醒一醒，家庭是生命中最重要。」他表示有了孩子後，就會想活久一點，相信這也道出不少父母的心聲。

