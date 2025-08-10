張建聲不想再回應變肥新聞　認過度增肥減肥患情緒病：玩壞咗身體

張建聲日前因為看到了陳奕迅自爆患焦慮症的報道有感而發，在社交平台貼出醫生紙，並透露自己2022年確診三種情緒病，他說：「幾年前有一段時間情緒出現狀況，嚴重程度令我覺得要去看醫生，結果確診為：廣泛性抑鬱症，焦慮症，人格解離症。經過幾年醫治已經治好了兩個病症，只剩下抑鬱症。其實我想分享的是，這是一般都市人都會有機會常有的精神病症，有病求醫，千萬不要拖症。」

搏盡反派自爆患三種情緒病 服藥後變腫、怕被當黐線壓抑病情開工

張建聲指自己病發時不止精神、情緒，就連身體都會有運動性緊張或神經系統過度活躍等病徵，不過在人前或開工時會盡力壓抑：「但我是一名演員，我不允許演出時失準，亦不想拖累劇組，而當拍攝途中病發時，亦只好食藥並且躲到一旁令自己冷靜一下，出來的時候繼續笑面迎人。我不想讓別人覺得我『精神病、痴線』而怕了用我去拍戲，所以我選擇只會對身邊人講。」

雖然張建聲說現階段精神和身體狀況已好了很多，籲大家不用擔心，但外界還是有不少迴響，張建聲為免消息愈傳愈誇張，不得不在社交平台開直播澄清，他說這是最後一次回應病情，亦不想炒新聞、造新聞，透露：「22年我覺得身體唔舒服，精神狀態差，同埋做咗一啲比較……誇張同衝擊嘅行為，我覺得自己要求醫，咁就去求醫，心理醫生將我轉介咗去精神科醫生，就確診DID（人格解離症），另外就係depression（抑鬱症），仲有Anxiety（焦慮症）。」

他說用藥初期很辛苦，但未有公開自己病情，因為覺得香港人對這些病症看法較為敏感和刺激，會被當作黐線，即使工作上如何努力，別人都會貼上了標籤。張建聲說這幾年聽不少對他身型變化的意見，指他肥了、腫了，他一直有口難言，表示：「我嘅肥、我嘅臃腫，或多或少係因為我用藥，嗰隻藥嗰個副作用係有嘅，係癡肥嘅，再加上就係我天生個扁桃腺係過大，醫生叫我切除咗佢，但係礙於我考慮到一啲原因，我唔想動刀，但係嗰隻藥亦都會令到甲亢嗰個位會腫，所以有啲有口難言。大家見住我咁多年，如果有留意，我增肥減肥都唔知幾多次，講真，係令到我有呢三個症狀嘅其中一個因素，因為同心理同埋精神科醫生傾過，你要演戲，你要投入，你嘅身體會影響到你情緒，所以就係冇錯，我係玩壞咗身體。但有啲嘢係自己揀，冇得後悔，玩壞咗依家咪調理返，所以我想表達嘅係我唔想再回應嗰啲什麼肥腫嗰啲剩，我已經每一日去健身、節食，我依家各種或者身體機能上係好返好多，多謝關心。」他更指一指自己的下顎線，說它已經「重新見人」，希望從今以後不用再回應有關變肥的新聞，自言覺得以前確實操得太誇張，以後會好好調理身體，並呼籲大家：「唔好見到人暴肥就笑X佢。」他又謂：「大家喺網絡世界用字輕手少少，你唔知嗰個人背後佢係幾唔開心，情緒點樣，反而唔係話你一定要讚佢，你可以唔留言，做咩要攻擊人哋？」

張建聲解釋自己所患三種情緒病的情況，強調：「人格解離同人格分裂係唔同嘅！」他憶述自己病發的兩大症狀：「人格解離症其實某程度上，我自己有段時間係好容易唔記得一啲發生過嘅嘢，譬如一個共事咗三個月嘅朋友，一年後再見返，我完全對呢個人冇印象，呢個就係其中一個病徵，另外就係，呢個我唔知講唔講得，有少少自己會同自己拗撬。」他對於情緒病抱積極面對心態，只當是感冒，其他一切依舊，身體也健康，「有病咪睇醫生囉，咪食藥囉，依家唔係發生咩事吖嘛。」他有定時複診、多調理身體，享受一個人的時光，目前只剩抑鬱症尚未康復，他不肯定會否斷尾，但眼見有很多成功例子，所以他覺得不用標籤到很大件事。不過他亦建議，如果面對朋友患抑鬱症，其實不必跟他說「加油」，多陪伴就很足夠，對方想講的時候盡量聽，不想講的時候就不要強逼。

由於有人說他是因為情傷自暴自棄、應酬飲酒飲到胃穿窿而患上情緒病，他決定一次過回答，並再次澄清情緒病與情傷無關，直言：「我唔需要咁樣，因為身體係自己。」他透露雖然患病與短時間增肥減肥太激烈有關，但其實自己精神狀態的問題非一朝一夕，而是長年累月，「我細細個就已經好緊張，例如係咩？我手心會冒汗，好怕醜，社恐，係大大下個人唔知點解，鍾意咗演戲，就變咗會多啲相表演，到臨尾同醫生再傾返， Find out返原來細細個都有咁嘅症狀，That‘s why大個你經歷咗要演戲、要增肥要剩（就會咁）。」他認為這幾年大家都不好過、個個人都有壓力，但難過都要過，自己只可盡量去生存：「做囉，繼續做囉，唔知做咩，但係繼續做囉！如果繼續追夢咪繼續留低喺度撐，如果唔追夢嘅時候，或者暫時擺低嘅時候咪做其他嘢先。」他當然很想回到以前百花齊放、接戲接到手軟的年代，但現實並非如此，自己無能力改變和操控實際狀況，但也只能說：「I'm ok, thank you，我會愈嚟愈變返以前嗰種，我係落緊磅嘅，我係身體好好嘅， I’m fine。」最後，他透露自己今年拍了三套戲，希望大家入場支持，又祝福觀眾：「希望大家日日開開心心，努力去生存！我相信過多幾年就會好，捱過呢一關就OK！」