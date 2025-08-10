葉蒨文曾展望尖沙咀拍拖逛商場斷正　節目中同床而睡舉動極親暱

無綫熱播戀愛綜藝真人騷《女神配對計劃》主持Bob林盛斌為五大女神李芷晴、葉蒨文、關嘉敏、梁敏巧、羅毓儀牽紅線，掀起不少話題，且引發網上熱議。今日該節目將會播出第十集，官方發布了最新一集內容，並曝光三對同床CP，包括曾展望（GM）與葉蒨文（Sophie）、羅毓儀（Yuki）與林俊其（Kris）、關嘉敏（Carman）與黃家俊（Matthew）。三組當中以葉蒨文與曾展望這對CP最少距離感，曾展望臨起床前，整隻手不自覺地擱在葉蒨文身上，表現相當親暱，看來兩人很有希望配對成功。

曾展望追葉蒨文有優勢。（《女神配對計劃》截圖）

早前葉蒨文在節目中曾解釋從三個男嘉賓之中選擇讓他為難，透露了當時的心情。她說：「我本身對GM嘅好感多過佢哋兩個好多，因為我本身唔係好識佢哋。但係我撳咗佢哋燈，都對佢哋有好感，然後佢哋兩個一直都好關心。玩完嗰個遊戲，阿謙都會扶我起身。佢都同我好有共鳴，幫我講好多我講唔出口嘅嘢，好似好了解我咁。」雖然葉蒨文坦言不知道怎麼揀，但昨晚就有網民於threads分享了在商場偶遇葉蒨文與曾展望兩人約會的照片，表示在尖沙咀海港城見到葉蒨文與曾展望在拍拖。相中可見他們兩人並掛而行，沒有牽手等親暱舉動，可是一眾網民卻認定他們是在拍拖了。

葉蒨文與曾展望被影到拍拖逛商場。(threads截圖)

