前歌手生日翌日遇嫲嫲離世想請假　公司反問：你阿嫲死唔係你死

李日朗（Don）早前透過社交平台公開近況，並正式宣布退出娛樂圈，結束逾二十年的演藝生涯。李日朗表示，實際上他已多年未積極從事戲劇或歌唱工作，現階段以經營個人事業與簡樸生活為主，希冀能多陪伴家人並專注個人修行與公益活動。

李日朗正式宣布退出娛樂圈。（IG：@mrdonli）

李日朗早前遠赴印度短期出家。（小紅書）

近年李日朗已將重心移往創業及網絡直播等多元發展，並偶爾在平台分享生活點滴與過往作品。他最近又有新片，講到自己生日翌日卻遇嫲嫲離世，他當時很傷心，想向公司請假，怎料當時上司卻說：「阿朗，你呀嫲過咗身，不過唔係你呀嘛，你阿嫲死唔係你死，你而家仲有一個鐘頭時間，你好返公司，如果唔係你以後都唔使撈。」此番說話令李日朗印象非常深刻。

李日朗當年生日翌日卻遇嫲嫲離世。（片段截圖）

公司反問：你阿嫲死唔係你死？（片段截圖）

仲叫李日朗一個鐘內返到公司（片段截圖）

李日朗曾公開表示，為了替嫲嫲籌醫療費而踏入娛樂圈，然而嫲嫲過世後，他反覆自問人生目標，遂萌生離開舒適圈、遠赴內地及四川賑災的念頭。那段賑災經歷使他重新審視生命意義，並促使他於北京打拚七年，從基層工作起步，最終重整事業與創作方向。

李日朗曾公開表示，為了替嫲嫲籌醫療費而踏入娛樂圈。（梁碧玲攝）

李日朗重整事業與創作方向。（葉志明攝）

李日朗現時有帶貨直播。（梁碧玲攝）

李日朗與嫲嫲亦共同創作過悼念歌曲《榕樹》，該曲成為他對嫲嫲的公開悼念與情感寄託。多年來，每逢談及創作或人生選擇，李日朗均會提及嫲嫲對他的影響，稱那份親情是他重新出發的動力來源。