前TVB型爆小生走樣暴肥瘋狂操肌減磅　網民撐：讓我看到你的脖子

現年57歲的魏駿傑年輕時大隻有型，曾是TVB力捧小生，拍過多部經典劇集《陀槍師姐》系列及《金裝四大才子》。當時他跟滕麗名相戀9年，卻傳出他出軌而分手收場，事業直插谷底。其後北上內地發展，結婚再離婚，暴肥走樣，自爆體重高峰曾接近262磅。早前宣布減肥後，魏駿傑在拍片挑戰紀錄做Gym，並希望網民及粉絲能監督自己。

魏駿傑後生時相當有型靚仔。(微博圖片)

謄麗名與魏駿傑在拍攝《陀槍師姐》戲假情真。（《陀槍師姐》劇照）

魏駿傑日前在小紅書分享了新片，留言寫道：「都說我以前帥，那帥回來給你看！看到評論，突發奇想想開始挑戰一下 請大家監督我」。片中他積極操腿、舉啞鈴，並表示：「每一次練完之後都要有一個效果，就是想罵髒話，那你就聯對了。老了之後腿最重要，老人家最怕的是摔倒，所以越老腿要越粗。」所以現在經常騎單車及練腿。

魏駿傑表示要積極減肥，要變回以前的靚仔樣。（小紅書）

魏駿傑認為年紀大了，練腿非常重要。（小紅書）

大批網民看到片段後，都鼓勵魏駿傑減肥，更大讚他瘦回來會更帥：「我還是好期待他瘦回以前的帥」、「感覺他也不是單純的胖，而且壯，看這一身肌肉就覺得好難減」、「你瘦更帥，快點努力」、「加油啊一定看你瘦回來」、「瘦下來，讓我看到你的脖子...」、「我們的青春啊！你一定要fit回來！！等你！」、「做自己，開心，健康最重要！」。