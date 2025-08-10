海兒被捕獲生圖流出　自信素顏出街歡迎合照：而家多咗少少偶包

現年28歲的海兒（原名陳海兒，Hedy Chan），新晉女高音歌唱家兼英皇娛樂旗下藝人。海兒自13歲起已考獲英國皇家音樂學院八級鋼琴及聲樂資格，年輕時屢獲音樂比賽冠軍，更以專業履歷及甜美外形奪目，近年憑TVB《中年好聲音3》評審身份爆紅，被封「音樂女神」。雖然近日海兒在路上被「野外捕獲」，合照最後更被擺上網，但就因為零瑕疵生圖而被網民勁讚皮膚好。



海兒和張佳添擔任《中年好聲音4》評審。（林迅景 攝）

今日（10/8）海兒為《中年好聲音4》海選擔任評審時，接受《香港01》訪問。談到被「野生捕獲」生圖被擺上網一事，她坦言並沒有留意。「其實每一次有人搵我影相，我都冇拒絕，因為我覺得見到係緣份，你又鍾意我，支持我，所以就算嗰日（冇化妝），我都叫佢哋高炒啲，或者盡量唔好頭頂燈。」

海兒皮膚勁好！（網上圖片）

她表示，以前都喜愛素顏出街，唯擔任了《中年》評審後多人認識了，才會化淡妝出門。「我入行之前直情唔化妝出街，而家多咗少少偶包，廢事大家咁失望，就做少少囉。（如果當日素顏？）咁我都要買餸㗎，冇理由化『行』妝，仲奇怪。我又唔鍾意戴口罩，冇計啦，如果大家見到我素顏，希望手下留情，因為我實唔拒絕你。」

海兒身材出眾。（IG@hedy_hoiyi）

海兒影過唔少泳衣相。(IG@hedy_hoiyi)

海兒與「戴珍珠耳環的少女」畫作完美融合。