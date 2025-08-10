混血女神直播期間突收電話指女兒出意外　即將做手術恐長期休養

54歲混血女神鍾麗緹，歷經三段婚姻育有三名女兒：長女張敏鈞（Yasmine）、二女張思捷（Jaden）及小女張凱琳（Cayla），鍾麗緹凍齡美貌與三女兒同框宛如姐妹。

性感女神鍾麗緹攜同三位女兒亮相節目。（鍾麗緹微博圖片）

鍾麗緹與三位女兒合體亮相，讓網民驚訝三位千金已長得亭亭玉立！（鍾麗緹微博圖片）

今日有傳媒報道指，二女張思捷因排球訓練時受傷，傷及十字韌帶，將於明天進行手術，預計要休養半年。本來在開直播的鍾麗緹，在接到電話時表現得非常憂心，令看直播的粉絲非常擔心她。

鍾麗緹曾有「性感女神」稱號。（微博圖片）

鍾麗緹現時常直播。（微博圖片）

54歲混血女神鍾麗緹育有三名女兒，家庭生活溫馨幸福。長女張敏鈞（Yasmine），1998年出生，是鍾麗緹與首任比利時籍丈夫Glen Ross所生。她曾於加拿大卑詩大學電影系畢業，精通英語、普通話及法語。2021年，Yasmine獲得溫哥華華裔小姐亞軍，熱愛唱歌、跳舞及拍戲，外貌甜美帶有混血美感，身材火辣，經常在社交媒體分享生活照，繼承了母親的性感氣場。

張敏鈞穿起比堅尼似乎難以穩陣包實上圍、移位之下陷走光邊緣，Yasmine於是出手調校泳衣的位置！（張敏鈞IG圖片）

鍾麗緹長女張敏鈞最具混血五官特徵！（微博圖片）

二女張思捷（Jaden），為鍾麗緹與第二任丈夫、台灣音樂製作人嚴錚所生。Jaden性格較為低調，較少在公眾場合露面，但同樣擁有優良的基因和姣好外貌，備受關注。

網民認為鍾麗緹次女張思捷顏值最標緻！（微博圖片）

鍾麗緹為次女Jaden張思捷慶祝17歲生日！（鍾麗緹IG圖片）

鍾麗緹為次女Jaden張思捷慶祝17歲生日！（鍾麗緹IG圖片）

三女張凱琳（Cayla），亦為鍾麗緹與嚴錚所生。她外形亮眼，近年在社交平台上日益活躍，展露出模特兒潛質，並獲得母親鍾麗緹的大力支持。

張凱琳到高級西餐廳食飯慶祝生日，手捧數磅重的巨型心型蛋糕拍照！（張凱琳IG圖片）

張凱琳隆重地身穿一襲香檳金色平口絲質長裙，打扮超齡成熟、十足名門千金一樣！（張凱琳IG圖片）

網民認為鍾麗緹幼女張凱琳成大後顏值有望超越母親與姊姊！（微博圖片）

鍾麗緹現與小12歲的丈夫張倫碩結婚，三名女兒均改隨後父姓張，家庭生活和諧幸福。鍾麗緹經常於社交平台分享與三女兒的親密合照，母女間的深厚感情與兼具才貌的形象，令粉絲倍感欣慰並持續關注她們的成長。