張衛健開騷「三個老婆」合體撐場　蔡思貝狀態被指不及兩位人母

由張衛健、許志安、蘇永康及梁漢文組成的「BIG FOUR」昨晚（9日）起於紅館舉行一連三場《BIG FOUR HAPPY TO SEE YOU ALL演唱會2025》，四子的太太也有前來捧場。當中以張衛健最厲害，除了「正印」張茜外，另外「三位老婆」竟然合體來捧場？

張衛健、許志安、蘇永康及梁漢文組成的「BIG FOUR」昨晚（9日）起於紅館舉行一連三場《BIG FOUR HAPPY TO SEE YOU ALL演唱會2025》。（葉志明 攝）

張衛健即場曬樂悠卡，非常搞笑。（葉志明 攝）

所指的「三位老婆」其實是在劇集《大帥哥》中飾演張衛健太太的蔡思貝、楊秀惠及譚凱琪，時隔多年，三人罕見同框為「大帥哥」打氣，掀起一波回憶殺。楊秀惠更在社交平台發文分享合照，感性寫道：「是什麼讓我們聚在一起？就是那份對張衛健大哥•BIG FOUR演唱會的支持和期待！再次相聚，笑聲和感動都在這一刻！精彩的演出，友誼和熱情都在現場升溫！一起感受BIG FOUR的魅力，Happy to see you all！」

張衛健在劇集《大帥哥》中三位太太難得合體。（IG@vvyeo）

當年無綫劇集《大帥哥》宣傳活動。

好盡興！（IG@vvyeo）

一眾《大帥哥》演員難得合體，劇迷紛紛留言：「希望快點重播大帥哥」、「Good sisters together」、「天嬌, 艾妞, 沅婉 , 大帥哥！」、「大帥哥老婆x3」；不過也有網民卻把重點放在三女的狀態上！現年34歲的蔡思貝以休閒西裝褸現身，頭戴Cap帽笑容滿面，雖狀態不錯，但對比已升格人母的41歲楊秀惠和43歲譚凱琪依然被指「輸蝕」，尤其譚凱琪穿上背心依然少女感滿滿：「兩位人母keep得好好，keep得仲好過蔡思貝」、「兩位媽媽反而更少女！」

劇中演員難得相聚，掀起一波回憶殺。（IG@vvyeo）

大家感情依舊！（IG@vvyeo）

譚凱琪和楊秀惠被讚keep得好。（IG@vvyeo）

網民留言。（IG@vvyeo）