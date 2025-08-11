TVB前男星罕談為兒子移民蘇格蘭　生活環境較佳：不嬲都唔想移民

現年55歲的喬寶寶是土生土長的印裔香港人，於2005年參加節目《殘酷一丁》一舉成名，因說得一口流利廣東話，因而工作機會接踵不斷，試過最高峰靠登台走埠一年賺過百萬。直到2012年太太申請香港護照被拒絕，喬寶寶才不得已舉家移民蘇格蘭。喬寶寶近日接受YouTube頻道訪問，坦言其實自己不想移民。

喬寶寶絕對是TVB最入屋外國人臉孔之一。（喬寶寶FB圖片）

喬寶寶曬震撼全家福，被指一拖8位女士。（IG圖片）

不過全部都是家人。（IG圖片）

喬寶寶現過著半退休生活，大仔婚後火速造人，兩年抱兩誕下一對仔女，喬寶寶已榮升爺爺。喬寶寶近年在蘇格蘭開設印度餐廳，對於移民蘇格蘭十多年，喬寶寶表示：「呢度環境清靜啲，啲人都幾友善，對比起英格蘭嗰啲（人），冇蘇格蘭咁Nice，啲屋大啲平啲。」他續指在當地搵工，沒有倫敦、曼徹斯特、愛丁堡的選擇多，而工作都都集中以勞動性種類較多，住屋租金平大城市接近一半，地方又較大，治安、醫療配套都不錯。至於語言方面，喬寶寶坦言花了5年時間才能適應蘇格蘭的英語口音。

喬寶寶近日接受YouTube頻道訪問，坦言其實自己不想移民。(YouTube畫面）

喬寶寶指當年因太太申請香港護照被拒，又為兩子升學問題而煩惱，加上細仔Arvin患有先天性脊椎神經線疾病需要接受治療，才決定舉家移居蘇格蘭，但如果可以重新選擇，喬寶寶直言不想移民：「我不嬲都唔想移民，我移民係因為個細仔，我個心喺香港，自己土生土長，有時做人唔可以咁自私，唔可以淨係為咗自己，要為屋企人。」他認為長遠而言，到蘇格蘭生活較適合兒子，作為父母當然要為子女及家人著想。