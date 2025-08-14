這個江湖不一般｜最新追劇日曆/播出時間＋演員角色簡介

《這個江湖不一般》陸劇由朱佳能作為總製片，探花作為執導，並由劉昱晗、楊志雯領銜主演的一套集輕喜、冒險、江湖於一體的古裝劇集。曾參演《滿滿喜歡你》的劉昱晗這次與曾參演《鏡雙城》的楊志雯合作，兩人在劇中先婚後愛由歡喜冤家變情侶，讓大家都十分期待！本文將介紹這部電視劇的劇情大綱、角色演員，以及播出時間。



葉尋與林覓覓陰差陽錯的愛情故事（網劇這個江湖不一般@微博）

《這個江湖不一般》電視劇情大綱

這部劇情講述劉昱晗飾演的無音谷少主葉尋，是流落江湖的安遠城城主之子，外表高冷，腹黑心軟，身負江湖頭號公敵之名，卻因一場意外，與楊志雯飾演的十八線小刺客林覓覓有了荒誕交集。林覓覓意外落入魔窟，陰差陽錯的成了他的新娘，命運的齒輪開始轉動。​

成為「幫主夫人」的林覓覓，本以為能吃喝躺平，卻驚覺幫派早已一貧如洗、風雨飄搖。林覓覓失憶為保命求生存，留在谷內假冒無音谷少主夫人，為賞金刺殺男主。葉尋拋出誘人交易，只要林覓覓助他揪出身邊內奸，賞金翻倍，還附贈桃花街鋪面，看似和諧的場景下，猜忌與試探從未停歇。前有危機四伏的江湖風雲，後有腹黑魔頭夫君虎視眈眈，現在走還來得及嗎？

《這個江湖不一般》播出時間｜最新追劇日曆

《這個江湖不一般》網劇幾時播？《這個江湖不一般》一共有十八集，8月14日起10:00上線，優酷全網獨播。

《這個江湖不一般》演員

劉昱晗飾演葉尋

無音谷少主葉尋，身負江湖頭號公敵之名。

劉昱晗飾演的葉尋

楊志雯飾演林覓覓

十八線小刺客林覓覓

楊志雯飾演的林覓覓

郁葱飾演葉九

江湖俠女導師，帶江湖姐妹逆風翻盤

郁葱飾演葉九

段美洋飾演白公子

玉面修羅白公子