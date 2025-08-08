你的降臨劇情｜最新追劇日曆/播出時間+演員關係圖+角色簡介

《你的降臨》陸劇是高巍作為編劇，楊泰為執導，由黃俊捷、尹蕊領銜主演的一套以青春奇幻懸疑為題材的電視劇。黃俊捷繼無限流題材《致命遊戲》凌久時人氣節節上升後，今部劇再次出演奇幻題材男主角，並搭檔同部劇《致命遊戲》莊如皎扮演者尹蕊，一探時光交錯中的真相！本文將會介紹這部電視劇的劇情大綱、更新時間、角色演員，人物關係以及追劇日曆。

《你的降臨》定檔海報（你的降臨官博@Weibo）

《你的降臨》電視劇情大綱

2012年臨近高考，17歲少女安真真（尹蕊 飾）突然接到來自2024年一位自稱「老江」（黃俊捷 飾）的時空來電，他告知12年後的她畏罪自殺，並在醫院裏昏迷不醒。一開始安真真以為是誰的惡作劇，然而在高考前夕，「老江」的電話再次響起，電話中他預言的高考遇襲、家庭變故等事件接連應驗，且安真真被閨蜜邱倩誤解、班長顧銘被脅迫等新的危機不斷出現，這讓她心生恐懼。時空來電另一端的「老江」，正是2012年的同班轉校生江陵（黃俊捷 飾），他讓安真真接近少年時期的自己，了解當年身邊的未解之謎，兩人被迫合作破解危機。然而當未來平行世界發生改變，故事也將重新改寫。

安真真發現轉校生江陵和電話另一頭的「老江」一模一樣。（愛奇藝）

《你的降臨》播出時間｜最新追劇日曆

《你的降臨》電視劇幾時播？《你的降臨》一共有22集，由愛奇藝播放，2025年8月8日中午12:00上線開播。

《你的降臨》演員人物關係圖

《你的降臨》裏5位角色是同班同學。（你的降臨官博@Weibo）

《你的降臨》演員

黃俊捷 飾 江陵

轉校生江陵，也是12年後女主安真真電話那頭的「老江」，和安真真一起探尋當年危機真相，離奇的相遇將兩人的命運捆綁在了一起。

黃俊捷飾演江陵和「老江」。（你的降臨官博@Weibo）

尹蕊 飾 安真真

江陵同學，手機意外連通12年後的「老江」，在指引下接近少年江陵，試圖干預未來，探尋危機真相。

安真真，捲入江陵事件。（你的降臨官博@Weibo）

黃昕越 飾 邱倩

安真真閨蜜，因為安真真接近江陵引發閨蜜邱倩的誤解。

安真真閨蜜邱倩（你的降臨官博@Weibo）

東灝 飾 顧銘

班長顧銘，被他人脅迫。

班長顧銘（你的降臨官博@Weibo）

王翊 飾 齊爍

同班同學，心生不平陷害他人。