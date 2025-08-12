TVB當紅小花首爾街頭玩男友視角　天使面孔魔鬼身材不輸韓國女團

韓國女團成員向來以標緻五官和一雙逆天長腿聞名，但其實香港娛樂圈同樣不乏高質靚女！現年28歲的劉穎鏇（Tiffany）正是其中之一，這位16年的港姐亞軍暨最上鏡小姐，不僅擁有甜美笑容、精緻五官，更憑驕人上圍和修長美腿成為焦點。近日她在社交平台平台分享在韓國街頭打卡的影片，被讚「Idol in Korean」。

劉穎鏇近日到韓國旅行，在街道大騷招牌長腿。（IG@itstiffanylau）

品嚐韓國美食（IG@itstiffanylau）

展示出一副好身材。（IG@itstiffanylau）

劉穎鏇向來身材出眾，但拍劇需要之外，私下一向作風低調，鮮少公開展示好身材。不過，近日劉穎鏇難得前往韓國旅行，終於大方「曬本錢」！她在社交平台分享的短片，並寫道：「a few hours in seoul」。影片中，劉穎鏇雖然只化了淡妝，但無減顏值，她身穿簡約淺藍色裇衫、搭配超短牛仔褲，於首爾街頭穿梭打卡，完美展現Fit爆身段。除了隱約見到其豐滿身材，那一雙筆直纖細的逆天長腿，更是吸睛度爆錶。期間劉穎鏇還大玩「男友視角」，對著鏡頭露出招牌甜美笑容，瞬間融化一眾網民的心。

劉穎鏇大玩男友視角。（IG@itstiffanylau）

劉穎鏇對著鏡頭露出招牌甜美笑容，瞬間融化一眾網民的心。（IG@itstiffanylau）

劉穎鏇童心未泯，在機場玩行李車。（IG@itstiffanylau）

好開心。（IG@itstiffanylau）

背面一樣吸睛。（IG@itstiffanylau）

影片一出，劉穎鏇粉絲和網民紛紛留言狂讚：「Idol in Korean」、「靚腳」、「電4人咩」、「好靚女呀」、「個妝淡淡地好自然好靚」，更叮囑玩行李車玩還玩，要小心不要受傷。可見她不但人氣強勁，且深受大眾喜愛。

劉穎鏇是2016年香港小姐亞軍，兼最上鏡小姐。(Vcg.com)

劉穎鏇初入行時有點baby fat。

劉穎鏇在TVB年度盛事《萬千星輝頒獎典禮2023》中，以大熱之勢奪得「飛躍進步女藝員」（IG@itstiffanylau）

劉穎鏇近年往打女方向發展

劉穎鏇在劇集《超能使者》其中一幕性感大解放。

劉穎鏇在《奪命提示》打戲都好精彩。（《奪命提示》截圖）

展現了劉穎鏇的最強Body。（IG@tvbcomhk）

劉穎鏇早前分享長腿相，網民即時騷動。（IG@itstiffanylau）

劉穎鏇樣靚身材正。（IG@itstiffanylau）

劉穎鏇打籃球。（葉志明 攝）

