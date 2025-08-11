香港兩大影壇巨匠屢傳不和多年 近日受訪有望破冰：真正的朋友
撰文：黃梓恒
出版：更新：
提到「邵氏雙俠」，有相當資歷的影迷一定不陌生，就是當年紅爆武俠片的姜大衛和狄龍，在《萬千星輝頒獎典禮2021》中，姜大衛獲頒「萬千光輝演藝大獎」，就是由哥哥秦沛和狄龍頒獎，姜大衛和狄龍當年感情要好，好到有「狄不離姜、姜不離狄」的說法，後來傳出二人關係決裂，這次世紀同框不禁令人「舊事重提」。
二人決裂原因多年來眾說紛紜，盛傳二人在1975年拍攝《傾國傾城》時因戲份問題而埋下心結，後來又傳過他們曾在片場大打出手；而導火線據指是恩師張徹去世，人在北京拍戲的狄龍，派兒子譚俊彥代表出席葬禮，此舉令姜大衛非常憤怒。
對於與狄龍的關係，姜大衛曾接受《香港01》訪問時拋下三字「道不同」，並罕有回應：「（我哋）冇打交、冇嗌交、冇同對方講乜嘢，乜都冇，（出面說的）都是傳言。只是大家慢慢長大之後，大家嘅睇法和諗法都唔一樣，對呢一行、對自己、對人哋等各方面，大家睇法唔一樣啫！好難講可唔可惜嘅，大家各行各路啫。有啲場合都會見到，見到面咪Hello囉。」
問到是否嬲狄龍沒有出席恩師喪禮？姜大衛直言：「呢樣嘢好難講，係佢個心嚟㗎啫。我嬲唔到佢㗎，係佢覺得應該點之嘛，我都冇得講，我唔會嬲㗎。」
狄龍近日罕見回應與姜大衛的不和傳聞，在受訪時語重心長地說：「真正的朋友不在時間上的，而是永恆的。」他回憶當年與姜大衛形影不離，感情深厚，並直言對方是他的一生摯友，似乎暗示願意釋放善意，化解多年心結。狄龍的這番話被解讀為對昔日情誼的珍惜，讓粉絲們看見一線和解希望。