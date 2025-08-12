前華姐季軍法律學士畢業流利英文分享歷程　曾因一事決定離巢

現年34歲的張慧雯2010年參選國際中華小姐奪得季軍入行，及後加入TVB成為藝員，因外貌被指與苟芸慧相似備受關註，其後在《On Call 36小時》中飾演實習醫生「簡晶晶」而為人熟悉。本來備受TVB力捧，可惜在2012年張慧雯捲入藏毒風波，令她星途嚴重受損，最終離開TVB。

張慧雯飾演實習醫生「簡晶晶」，戲份相當重。（《On Call 36小時》影片截圖）

張慧雯2010年參選國際中華小姐奪得季軍入行。（《On Call 36小時》影片截圖）

張慧雯在《On Call 36小時》中飾演實習醫生「簡晶晶」而為人熟悉。（《On Call 36小時》影片截圖）

離巢TVB後，張慧雯曾北上發展拍攝網劇及登台，更獲ViuTV邀請拍攝節目。直到近年正式淡出娛樂圈重返校園，報讀香港大學專業進修學院（HKUSPACE）與倫敦大學合辦的法律學士學位，去年正式畢業，現時在律師事務所實習。張慧雯日前在IG上載了獲邀分享攻讀法律學士課程的學術歷程，並表示從演員轉型為法律專業人士，這條路從來不易。

張慧雯淡出娛樂圈重返校園，報讀香港大學專業進修學院（HKUSPACE）與倫敦大學合辦的法律學士學位，去年正式畢業。（IG圖片）

張慧雯獲邀分享攻讀法律學士課程的學術歷程。（IG圖片）

她在片中亦流利的英文表示，攻讀法律學位能點燃思維及啟發思考方式，更能深入探索社會與人類行為：「我的未來志向，是希望能在人工智（AI）律領域為香港的立法工作貢獻力量，我認為人工智能相關法律非常重要。求學期間最美好的回憶，是能與同學們互動。儘管疫情在我的學習階段持續，我們仍能透過社交媒體平台緊密聯繫、一起學習，像一個緊密的團隊。 我絕對會推薦這個學位，因為它教會我批判性思考和解決問題的方法，並讓我開拓了更好的職業道路。通過這個課程，我找到了更好的自己，真正提升並豐富了我的人生，不僅是課程本身，還包括其中的人與平台，許多人始終給予我莫大幫助。 」

張慧雯經常在IG分享生活點滴。（IG圖片）

張慧雯當年備受TVB力捧，可是在2012年張慧雯捲入藏毒風波。雖然警方證實毒品上不存在她的指紋，加上當時被捕的司機亦聲稱毒品與她無關，故獲無條件釋放。不過當時TVB亦要求她暫時停工，正在拍攝的劇集《師父，明白了》亦被換角，星途嚴重受損，最終在2017年約滿後離開TVB。