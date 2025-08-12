樂壇女神著鬆身衫難掩豐滿上圍　內衣全現形惹人遐想：人妻仲正

謝安琪（Kay）出名身材好，即使已48歲兼育有兩名子女，但依然咁索，以往在討論區更多次被網民選為女神，故有「樂壇女神」稱號。近日，她同老公張繼聰到澳門觀賞陳奕迅演唱會，其豐滿身材再次成為焦點。

Kay一向都係有料之人。（IG圖片）

出名好身材。（IG圖片）

間中都會曬性感身材。（IG圖片）

兩公婆非常恩愛。（IG圖片）

陳奕迅《FEAR and DREAMS 世界巡迴演唱會》最終站日前在澳門舉行，吸引不少圈中人前往捧場，當中就包括謝安琪及老公張繼聰。從網民分享到社交平台的影片所見，當日謝安琪兩公婆入座時引起哄動，有觀眾大讚她很美，謝安琪也有揮手回應，十分友善；但有網民卻將焦點放在其身材上，謝安琪雖穿上鬆身Tee，但難掩其驕人身材，期間疑似三角形的內衣更不慎現形，惹人遐想，網民紛紛留言：「豐滿」、「有料」、「女人還是要有胸才有味道」，並大讚：「人妻仲正」。

謝安琪同老公張繼聰去睇陳奕迅演唱會，內衣意外現形。（小紅書）

內衣現曬形。（小紅書）

好明顯。（小紅書）

+ 3

另外，陳奕迅在個唱上獻唱《防不勝防》，也令作曲的張繼聰相當興奮，事後在社交平台激動發文：「我哋嘅黄金時代，有Eason 真係好幸福，多謝你嘅禮物。好努力壓制自己嘅興奮，因為想型番少少唔好失禮。其實當年我係因為聽完 #你的背包 覺得超好聽，所以就寫咗一隻Demo，估唔到最後成為咗 #防不勝防 ，恭喜你完成一個咁精彩嘅巡迴演出，好好休息吓, enjoy your life.有機會一齊Ride 車，等你。We love u man @mreasonchan」