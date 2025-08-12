許志安鄭秀文一起慶祝生日片段流出　全程冧爆一甜蜜舉動閃盲網民

一連三場的《BIG FOUR HAPPY TO SEE YOU ALL演唱會2025 》昨晚圓滿結束，完騷後，BIG FOUR接受訪問時表示不夠喉，年底應該會舉行巡唱。在台上獲觀眾慶祝58歲生日的許志安表示特別珍貴，開心到不懂怎麼表達。提到在個唱上選擇獻唱老婆鄭秀文的《我們都是這樣長大的》，許志安解釋道：「呢首歌好想送畀仍佢，所以好緊張，因為係屬於佢，送一樣嘢畀人，唔可以有失，第一二場都好緊張，我練咗好耐，今晚係最好。」問到鄭秀文是否滿意，安仔即笑笑點頭。至於老婆同樣在8月生日，問到兩人會否旅行慶祝，安仔表示：「佢好似有工作，過埋個工作先。」

3場《BIG FOUR HAPPY TO SEE YOU ALL演唱會2025 》順利完成。（ 陳順禎攝）

許志安慶祝58歲生日。（ 陳順禎攝）

今日是許志安58歲正日生日，他除了昨日獲BIG FOUR好兄弟以及樂迷跟他預祝，他的老婆鄭秀文當然也有為他慶祝生日。今日有網民於社交網分享了一段鄭秀文為許志安慶祝生日的短片，發文寫道：「8月12號，今天是on哥生日，祝你生日快樂，身體健康，幸福永遠🎂」。片中可見，他們正身處一家食肆正在用餐，同場還有BIG FOUR的成員以及一些好友，鄭秀文與許志安一同捧着一個生日蛋糕，眾人為他倆唱生日歌慶祝生日。鄭秀文全程笑容燦爛，聽到生日歌時還跟隨拍子搖頭，表現得好開心。唱完生日歌之後，鄭秀文與許志安情深對望了一眼，兩人都流露出冧爆甜笑，並一起吹蠟燭，閃盲一眾網民。網民亦紛紛留言為他倆送上生日祝福，又讚他倆十分恩愛且越來越有夫妻相。

鄭秀文與許志安一起慶祝生日。(小紅書)

