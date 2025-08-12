「呂良偉豪門舊愛」系出名門　選美入行淡出多年升呢做港大教授

現年59歲的，永安百貨創辦人郭泉的曾孫女郭錦恩在1987年當選華埠小姐後，曾來港加入嘉禾電影公司，立即獲得賞識在電影《飛龍猛將》和《警察故事2》的女主角，火速上位，後來參演《四千金》、《黑雪》、《黃飛鴻之龍行天下》等電影，人氣愈來愈高。不過，郭錦恩在1999年與大學同學Richard結婚並育有三子，其後回到美國長居。淡出幕前之後任職導演、清談節目主持、大學導師，對女性平權議題特別關注，久未露面的她保養得非常好，外表沒有太大變化，日前更激罕現身接受《流行都市》訪問！

郭錦恩近日現身《流行都市》分享成為女強人的心得。（截圖）

郭錦恩保養極好！（截圖）

郭錦恩在1989年與呂良偉因合作《四千金》而拍拖，曾有指呂良偉為追郭錦恩，專登在家中布下水晶陣（Crystal），令郭錦恩大為感動，不過兩人拍拖兩年就分手。雖然出身名門，但郭錦恩曾直認家族往來不多，她曾說：「爸爸分咗美國嘅產業之後全部投資喺夏威夷發展，豈料投資失誤導至血本無歸，我可能是郭家最窮嘅人，同其他親戚都係每年團拜先會見面。」

郭錦恩在1989年與呂良偉因合作《四千金》而拍拖，由劉嘉玲，利智，王小鳳，郭錦恩主演。（截圖）

郭錦恩參與過不少電影之演出。（FB照片）

節目中，郭錦恩透露目前以表演研究博士身份到香港大學教書：「我喺2014年離開香港去美國，喺夏威夷定居，一住就住咗10幾年，不過喺嗰邊好悶，咁我咪去讀書，拎咗個博士咪返嚟教書。」她又稱：「我做咗咁多年清談節目，幕前幕後都做過，所以不如同學生交流。佢哋唔知我以前係明星，我播咗一段我喺《飛龍猛將》演出嘅片段，問佢哋知唔知呢個女仔係邊個，嗰陣完全冇人諗過我，直到另一個老師朋友話呢個係你哋嘅教授，佢哋即刻拎出電話出嚟影，我冇諗過擺我幕前嘅歷史喺課室，不過我諗如果我有一個咁樣嘅教授都會開心，因為都幾難得。」

非常叻女！（FB照片）