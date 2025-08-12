姊弟戀模範夫妻慶祝結婚16周年公開放閃　當年拍拖一原因不被看好

現年51歲的楊千嬅與細她5年的老公丁子高於2007拍拖，在2009年修成正果，二人先秘密在美國註冊結婚，之後再回港舉辦豪華婚禮。楊千嬅於2012年為丁子高誕下仔仔Torres，組成了三口之家，生活幸福愉快。雖然夫妻倆成為父母之後生活重心都以寶貝仔仔為先，但他們也不會忽略彼此，亦會爭取時間享受二人世界，至今一直十分恩愛，且不時會在社交網上放閃。

楊千嬅與丁子高十分恩愛。(fb圖片)

丁子高貼出與老婆合照放閃。(小紅書)

楊千嬅丁子高結婚多年一直恩愛。（IG：@real_ting）

今日凌晨丁子高就於社交網貼出了他與老婆楊千嬅的溫馨合照，留言寫道：「16年💜❤️」簡單兩字已表達了他對楊千嬅的愛多年不變。今年是兩人結婚16周年紀念，相中丁子高捧住一大束鮮花，上面有寫上16周年紀念快樂的賀卡，他身旁的楊千嬅則搭住他膊頭，露出一個趣怪表情，兩人十分甜蜜。網民都紛紛留言祝福他倆是幸福久久，一直相愛。

丁子高與楊千嬅慶祝結婚16周年勁sweet。(小紅書)

楊千嬅與丁子高最初相戀時並不被看好，除了姊弟戀，女方當時己是樂壇界的天后，在影視也非常出色，是娛樂圈大紅人，相反男方在娛樂圈發展一般並轉戰公關行業，知名度遠不及楊千嬅，被指女尊男卑，不過兩人的戀情最終開花結果。2019年初網上突然傳出兩人離婚，丁子高立即澄清，並上載他與千嬅的合照，用行動證明，千嬅亦轉載了老公的留言，足見夫妻情深。