百億名媛走出喪親之痛出埠度假　與股神孫新抱同行私交甚篤

前全國政協常委、商人何柱國於今年6月病逝，終年75歲，喪禮在6月28日於香港殯儀館設靈，他的兒子何正德（Kent）及新抱林恬兒（Emily）當日到場打點，林恬兒接受傳媒訪問時表示對老爺的離世大感惋惜：「對我嚟講真係好感激老爺，生前咁錫我呢個新抱，佢真係當我係自己個女咁樣錫，所以我都好掛住佢。」而林恬兒在老爺逝世後十分低調，直至近日才出埠度假，更大曬靚相！

前全國政協常委、商人何柱國於今年6月病逝，終年75歲。（資料圖片）

林恬兒相隔兩個月更新IG，她寫道：「Summer vibes 🥗🍋🧀🥦🥖」相中所見，林恬兒親自下廚，炮製了整枱美食，她與老公微笑合照，看來已經收拾好心情，走出喪親之痛。其後林恬兒又曬出與「股神」巴菲特孫新抱Lili Buffett的合照，兩人在沙灘欣賞日落美景，又頭貼頭合照，可見感情要好！林恬兒是已故富商林百欣孫女、林建岳與前妻謝玲玲的大女，是城中知名的百億千金，在上流社交圈人緣甚廣，與「千億新抱」徐子淇、黎姿、林青霞繼女邢嘉倩、許晉亨侄媳林麗穎、富商柳公健太太柳王明琪等都私交甚篤！

林恬兒曬出與「股神」巴菲特孫新抱Lili Buffett的合照。（IG截圖）

相約「股神」巴菲特孫新抱Lili Buffett聚會。（IG截圖）

去年林恬兒與何正德迎來結婚10周年，兩人邀請了60位親友到菲律賓巴拉望島見證他們再辦沙灘婚禮，林恬兒的多位名媛圈好友都有到場見證，包括「香港毛氈大王」孫女曹穎惠、新加坡棕櫚油千金石貞善（Arissa）、有「台灣第一千金」之稱的關穎、Estée Lauder創始人的曾孫Josh Lauder等，而Lili Buffett亦有出席，位位都身家以百億計，相當猛料！

