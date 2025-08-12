吸金王孖老婆澳洲旅行雨中繑手漫步好恩愛　秘婚多年擁逾2億身家

高海寧（高Ling）近日因新劇《璀璨之城》延期而意外獲得一段假期，她與蘇民峰師傅及其太太到澳洲旅行學滑雪，盡情享受假期，連日來更分享了不少靚相，而轉眼間滑雪之旅圓滿結束，日前蘇民峰在IG分享合照，並寫道：「3人11天滑雪之旅完結啦，而家喺機場食啲嘢跟住就上飛機返屋企啦。」相中所見，蘇民峰同老婆楊佳佳（Lilian）齊齊以黑色羽絨裝上陣，兩人在雨中繑手漫步，十分恩愛！

澳洲滑雪。

高Ling與蘇民峰師傅及其太太到澳洲旅行。

高Ling與蘇民峰師傅及其太太到澳洲旅行。（IG@petersomanfung）

高Ling與蘇民峰師傅及其太太到澳洲旅行。（IG@petersomanfung）

雨中繑手漫步。

高Ling與蘇民峰一起工作。

合照。

現年64歲的蘇民峰是圈中著名的堪輿學家，有指他私人教授課程學費要300萬，還要與師傅夾八字，門檻極高，蘇民峰投資眼光獨到，多年來投資物業致富，有指他在世界各地包括日本、泰國、美國等都擁有物業，身家至少2.3億元！而蘇民峰多年來對感情相當專一，但就十分低調，多年來蘇民峰都只稱Lilian為女友，直至2005年才被雜誌踢爆早在1993年已經結婚。據知蘇太Lilian來頭不小，外公為國民黨將軍沈醉，生於台灣的她自小移居美國，90年代初來港做模特兒戀上蘇民峰。

蘇民峰老婆楊佳佳（Lilian）激罕露面。

曾有報道指他的身家至少2.3億元！

蘇民峰曾在阮小儀主持的《小儀與13型男》節目中罕談太太：「我唔係成熟，但我好現實，同我一齊會有安全感，以前窮得滯，啲女人嫌我窮，直到我呢個『愛人』，我窮都唔嫌棄我，第一餐同佢喺台灣飲茶，係佢埋單，因為佢驚我無錢畀，佢第一次嚟香港，佢買嘢送畀我，我都無買嘢送畀佢。」蘇民峰又笑言：「我都問過佢（Lilian）鍾意我咩，佢話覺得我可憐喎，由憐生愛。佢嗰時鍾意我係因為我醒目，仲有係因為我個人好玩，有邊個男朋友每日會同對方蒲天光，再行彌敦道返屋企吖。」而蘇民峰與太太經常周遊列國，又同樣熱愛下廚，十分恩愛！

蘇民峰多年來對感情相當專一，但就十分低調。

多年來蘇民峰都只稱Lilian為女友，直至2005年才被雜誌踢爆早在1993年已經結婚。

據知蘇太Lilian來頭不小，外公為國民黨將軍沈醉，生於台灣的她自小移居美國，90年代初來港做模特兒戀上蘇民峰。

蘇民峰與太太經常周遊列國。