姜大衛否認與狄龍不和　唔關恩師張徹事：而家冇來往咋嘛

TVB劇集《麻雀樂團》昨日（12日）舉辦花車巡遊宣傳活動，劇中一班演員都有出席，姜大衛接受訪問時提到與狄龍多年來屢傳不和，他即否認：「我同佢唔係咩嗌交乜都冇㗎，只不過我哋大家而家冇來往咋嘛。（係唔係同張徹有關？）唔係，呢樣嘢大家唔使去猜測，只不過大家年紀大咗，大家做嘅嘢唔係一樣。諗法唔一樣，大家拍嘅戲唔係一齊拍，係咁多咋嘛，冇乜特別㗎。」

姜大衛被問到與譚俊彥拍戲時會否尷尬，他則笑指「你係咪想我唔同阿Sean拍戲啊？」他更舉例指自己與李修賢也沒什麼來往：「耐不耐見吓面嘛。」指自己與譚俊彥並不會出現尷尬的場面。

姜大衛的兒子姜卓文（細John）早前被拍到與網紅CoCo拍拖，他指不知道是誰發出來，但就力撐細John：「我都問過佢，我話你係唔係乜嘢，係都冇所謂，我覺得冇乜大不了。佢又未結婚，只不過係網上識得嘅，識咗好多年啦係網上。」姜大衛表示之前CoCo來香港，而細John亦剛好與女朋友分手，所以二人就相約外出拍照：「同佢出去食個唔知兩三餐飯，我話你同佢有冇事，佢話冇事，咁我信我仔。」至於二人拖手，他則覺得很小事：「其實拖手係好簡單嘅事好小事。」

姜大衛亦指細John自己很緊張這件事，所以有自己向他交代：「佢好緊張同我哋講呢件事，所以我問佢你係咪真係同呢個女仔拍拖？因為我唔知嘛，佢話冇，我話冇你就唔需要解釋，愈描愈黑呢啲嘢。最終佢都唔放心都係post咗少少嘢，講清楚呢件事。」

