方媛懷孕晚期拍片曬巨肚身體一部位腫脹　郭富城特購兩儀器極寵妻

現年59歲的天王郭富城與細他22年的老婆方媛於2017年4結婚，婚後育有一對寶貝女兒，現時方媛更陀有第三胎即將為郭家再添一員，且有傳腹中BB是男仔，獲老公寵上天。日前方媛最近更新抖音，透露剛去完旅行回來要多留在家休息。片中方媛展示7、8個月的巨肚，亦見到腿部未知腫脹了不少。而寵妻的郭富城亦於家中添置兩大新品，為迎接BB做好準備，展現細心一面。

方媛分享一家四口慶生靚相。(IG圖片)

方媛分享一家四口慶生靚相。(IG圖片)

方媛於新影片中分享近期的家具好物，片中她穿上名貴絲質家居服，雖然衣服剪裁鬆身，但仍不住方媛的巨肚。陀B7、8個月的方媛透露現時經常有腰酸背痛的情況出現，所以郭富城就為愛妻買了豪華按摩椅，這亦緩解了腰酸背痛，讓自己的孕期生活舒適不少。另外，郭富城更為老婆懷孕期間的健康著想而特別購入一座消毒櫃放在方媛的衣帽間。消毒櫃專門為方媛的衣服消毒方媛指孕晚期需要注意衛生，所以穿的每一件衣服都要經過殺菌消毒。

方媛於新影片中分享近期的家具好物。（抖音）

方媛狀態極佳。（抖音）

郭富城特別購買消毒櫃放在方媛的衣帽間。（抖音）

天王非常寵妻。（抖音）

方媛在家裏會穿上拖鞋，在絲質裙擺下能看到方媛的小腿比過往粗了兩圈，而躺在沙發上休息時，腿部似乎有點水腫。雖然方媛懷孕期間身形依然纖瘦，但小腿和腳踝水腫比較明顯，可想而知懷孕的媽媽有多辛苦。

還有按摩椅！（抖音）

方媛的小腿似乎有點水腫。（抖音）