元祖級性感女神重提被未婚夫家暴　打擊至深：我即刻撻咗落地下

90年代的性感女神，現年54歲的張慧儀是1992年馬來西亞怡保區華裔小姐冠軍，巔峰時期憑著出眾的樣貌以及火辣魔鬼身材，俘虜大批男粉絲，她當年憑TVB處境劇《真情》一人分飾「彩瑤」和「阿貴」兩角紅遍華人圈。可是她拍完《真情》後，便毅然決定北上從商，又一度返回大馬生活。情路坎坷的她單身多年，最近她受訪激罕重提與《真情》同劇演員盧慶輝和「拉丁舞王」霍紹裘兩段短暫戀情，當中她更坦承自己的感情不順，跟自己看人眼光絕對有關係。

張慧儀當年跟《真情》同劇演員盧慶輝拍拖，只因男方在她入院時無微不至的關心，才開始戀情，拍拖一年多卻無故「被分手」，大受打擊。而打擊至深，是當年跟霍紹裘的家暴事件弄至上港聞頭條，張慧儀稱當時自己以為愛情等於全世界，她又稱不完全了解一個人就宣布結婚，是自己做得不對。她更指人的價值觀很重要，不一致就會產生很多問題，當年他們為了這件事由討論到辯論，再繼而動武……

張慧儀又曾在鍾慧冰網台節目《冰姐的花樣人生》還原事件：「我記得嗰日佢一郁咗手，第二日我有一部電影開鏡拜神，我仲係女主角嚟！佢打我之後，我即刻撻咗落地下，感覺有啲嘢流咗出嚟，一定係血啦，流鼻血！跟住呢度（指住眼部）即刻腫咗、瘀咗，咁我第二日點算呢？我咁嘅狀態唔可以開工，如果冇一個理由突然間唔出現，我喺呢個圈就玩完㗎喇喎！你甩底吖嘛！跟住我把心一橫，呢個都係一個契機，我宣布我唔結婚喇，但係我冇諗過個後果，我報警，搞到好大件事，就係呢件事人生上咗第一次港聞版！我到而家都好記得港聞嗰張相，戴住口罩、戴住帽，戴住眼鏡，你仲見到依度（眼部）瘀瘀黑黑㗎，嗰剎那真係我唔知點講。」

