大仔Brooklyn再辦婚禮全家缺席不和升溫　碧咸完美家庭形象盡毀

「萬人迷」碧咸（David Beckham）與Victoria於1999年結婚，兩人育有三仔一女，一直都是圈中的模範夫妻及完美家庭。不過近月碧咸一家傳出不和，至今未能解決，而大仔Brooklyn昨日（12日）於名媛太太Nicola Peltz在紐約莊園舉辦「結婚三周年誓言更新儀式」，而碧咸全家竟然缺席，令家庭不和再度升溫，事件亦引起網民熱議。



碧咸夫婦一直都是圈中的模範夫妻。（IG圖片）

Brooklyn與太太Nicola Peltz結婚3年，昨日舉辦誓言更新儀式，實質是兩人的二次婚禮。儀式上，Nicola身著母親的復古婚紗，而岳父Nelson Peltz就主持整個過程。女方的親友全員出席，但碧咸夫婦及Brooklyn的三名弟妹卻缺席。雖然官方稱碧咸一家在歐洲渡假，但外界就認為是回避未被邀請的尷尬。

Brooklyn與太太Nicola Peltz結婚3年，昨日舉辦誓言更新儀式。（IG圖片）

兩人並沒有邀請碧咸一家出席婚禮。（IG圖片）

其實Brooklyn與Nicola於2022年結婚時，已埋下不和種子。當時有傳婆媳糾紛，有指Nicola不滿Victoria有意插手為兒子籌備婚禮，加上婚禮當日傳媒有不少焦點落在Victoria身上而反感。婚禮上碧咸卻被安排在角落座位，使雙方的緊張關係進一步升溫。雖然之後Nicola與Victoria曾分享合照，但始終未能完全闢謠。

Brooklyn與Nicola於2022年結婚時，已埋下不和種子。（IG圖片）

碧咸在2023年推出紀錄片是，一家人齊齊出席首映撐場。（Getty Images）

一切的不和源於4月，Brooklyn因弟弟Romeo與自己的前女友Kim Turnbull拍拖而決裂，更無法接受父母接受兩人關係而拒絕參加有Kim在場的家庭活動。碧咸於4月舉行了多場派對慶祝50歲生日，但大仔Brooklyn與Nicola卻全數缺席，就連碧咸私下請求Brooklyn前來一同慶生也拒絕，有傳碧咸夫婦因此而大感傷心。至於Kim是Brooklyn前度的說法，Kim拒絕承認曾跟對方拍拖，後來Romeo亦與Kim正式分手。

Brooklyn因弟弟Romeo與自己的前女友Kim Turnbull拍拖而決裂。（IG圖片）

Kim Turnbull身材火辣。（IG圖片）

Romeo分手後，Brooklyn跟家人的關係亦未見好轉，在愛妻Nicola積極鼓勵下，他繼續拒絕跟家人溝通與聯絡。Brooklyn經常在社交媒體大讚妻子和她的家人，甚至被發現曾低調地回英國拍攝，但拍攝地點卻在碧咸的家只有幾分鐘的距離。其後有眼利的網民發現Brooklyn、Nicola與弟弟Romeo、Cruz已經在IG上互相取消追蹤，但兩方都有繼續追蹤父母，令事件持續發酵。

Brooklyn夫婦今年4月開始堅持與父母及兩位弟弟割席。（IG圖片）

碧咸夫婦一向都努力維持家中和諧，如今完美家庭形象盡毀，有大批網民都感到可惜。加上Brooklyn過往一事無成的形象，已多次被指靠父幹，網民非常反感Brooklyn與Nicola堅持與碧咸一家割席，更湧到Brooklyn的IG留言鬧爆：「結婚3年就要更新誓言」、「為他的父母感到心碎」、「他真的應該尊重他的父母，他們給了他美好的生活，他不得不承認這一點！」、「如果Brooklyn不帶著父親的名氣，她根本不會多看他兩眼」、「你不配擁有碧咸的名字」、「沒有父母 你什麼都不是」、「碧咸最冇用的兒子」。

四父子曾經感情深厚。（Getty Images）

另外，而Brooklyn娶了Nicola之後改姓「Peltz Beckham」，並居住在岳父的莊園，甚至依賴妻子家族支付信用卡的費用及投資事業。Peltz家族的財富外界估計達17億英鎊，遠超碧咸家族的3億英鎊，雙方身家的「懸殊」亦進一步加劇雙方的矛盾。