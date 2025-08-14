愛回家男星拍片暫別社交網　網民錯重點讚年輕時似元斌：算靚仔過

現年48歲的杜大偉近年憑TVB處境劇《愛．回家之開心速遞》中「關彼得（Peter）」一角成功入屋，不過隨著離巢，他已逐漸淡出劇組，發展個人事業及經營社交平台。早前杜大偉丁父憂，他在社交平台發文悼念父親，大讚爸爸是他心中的英雄。面對至親離世，杜大偉需要時間調整，他亦拍片向粉絲交代，表示最近會減少拍片和直播，但很快會以最佳狀態回到幕前。

杜大偉在《愛·回家之開心速遞》中飾演關彼得（Peter）一角最廣為人知。(IG圖片)

杜大偉近年已「消失」劇組。（IG圖片）

演員關係非常好。（IG圖片）

杜大偉現時作多方面發展。（IG圖片）

杜大偉在片中表示：「多謝大家對我一路以來的支持啊，最近我屋企有啲事需要我去處理，所以呢，嚟緊嘅時間，可能拍片或者直播的機會都會少咗好多，但大家唔駛擔心，我好快就會以最佳狀態再返返黎！」不少網民送上安慰叫他保重，然而，也有部分網民「錯重點」，有人幽默建議他「可以換個假髮」，更有人翻出杜大偉年輕時的舊照，大讚他「巨帥」激似元斌，並笑言：「總算靚仔過。」

杜大偉日前在社交平台親自公布父親離世的消息。（網上圖片）

杜大偉近日拍片，透露因處理家事，所以暫時會減少更新社交平台。（小紅書）

杜大偉表示將會以最佳狀態回到幕前。（小紅書）

雖然星途不算大紅大紫，但杜大偉非常敬業，甘願為演戲犧牲，如早前在《十八年後的終極告白》中，一頭「禿頭Look」十分搶戲。曾有人問他是否真的剃光了中間的頭髮，杜大偉就回應：「剃頭再加化妝，堅為藝術犧牲！」他坦言當監製希望角色禿頭時，他最初也有掙扎，擔心外形上會否影響，但諗深一層自己都是演員，最後出來的效果都很滿意，「有犧牲，但都值得。」

杜大偉為TVB第十一期藝員訓練班畢業生，出道時樣子俊俏，有「小張國榮」之稱。（小紅書）

網民指杜大偉年輕時似韓國男神元斌（YouTube截圖）

網民留言。（小紅書）

網民留言。（小紅書）

入行快30年的杜大偉，為TVB第十一期藝員訓練班畢業生，出道時樣子俊俏，有「小張國榮」之稱，更曾獲公司力捧跟林峯、黃宗澤及楊怡等被封為「九男女」，惟行運平平。杜大偉早年憑《至NET小人類》、《放學ICU》等兒童節目主持深入民心，其後參演超過90部劇集及多部電影，當中以《無頭東宮》的凌丹及《愛·回家之開心速遞》中Peter一角最廣為人知，即使已離開劇組，但依然令人印象深刻。

杜大偉在《十八年後的終極告白》中，飾演愛妻又怕妻的施文虎(Tiger)。（《十八年後的終極告白》劇集截圖）

「禿頭Look」十分搶戲。（《十八年後的終極告白》劇集截圖）

除了演藝事業，他積極於商界發展，早於2000年代初已在佐敦開設樂器維修公司，並合資經營火鍋店，近年更於大灣區及海外開餐飲生意。此外，杜大偉還開設廣告公司，找來好兄弟鄧永健合作，同時亦進軍自媒體領域，開展烹飪及網上節目拍攝，事業多元化發展備受矚目。他坦言，現時將演戲視為興趣，專注拓展副業及家庭事業，成為新一代跨界藝人代表。

杜大偉現在與好兄弟鄧永健拍住上。（小紅書）

杜大偉離「家」出走後越撈越掂。（IG圖片）

杜大偉早前在廣東江門開新餐廳，請來不少圈中好友出席開幕禮，場面熱鬧！（影片截圖）