陳鍵鋒無懼捲潛水學員溺斃風波影響　赴沙巴潛水新樣曝光變肥大叔

曾獲TVB力捧成為當紅小生的陳鍵鋒（Sammul)，近年因受腦血管遺傳病影響而淡出娛樂圈，專注學廚（在曼谷讀巴黎藍帶廚藝學校），前陣子更公開宣布以第一名的成績畢業，更有計劃開餐廳做老闆。

陳鍵鋒曾備受力捧 。（影片截圖）

年輕時顏值出眾。（視覺中國）

陳鍵鋒除了廚藝了得之外，他還擁有幼兒護理、獨木舟、聾人手語、潛水牌等幾十個技能等級證書，可謂多才多藝。而熱愛潛水又具有教練牌的他，曾在早年被指捲入一單中年男子潛水溺斃案中，當時有報導指出，有一名中年男子在西貢跟要名教練學潛水，疑遇溺失去意識，送院後不治。隨後，有網民就爆料指該教練就是陳鍵鋒，但至今他對事件仍封口避談。

陳鍵鋒一度轉行做潛水教練。（IG@sammul.chankinfung）

而他似乎未受潛水事件影響，在最近相隔多年後再去到馬來西亞沙巴州亞庇潛水，有相識的教練就在社交網上貼與他的合照，其最新模樣狀態曝光，身形精瘦，但臉部明顯發福，而且更「肥到冇頸」，油膩感滿滿，已經失去了從前白淨小生的感覺了。

2017年的陳鍵鋒。（小紅書圖片）

2025年的陳鍵鋒。（小紅書圖片）

顏值急跌。（視覺中國﹑小紅書圖片）

從該教練上貼的對比照可見，在2017年的時候，陳鍵鋒顏值依然高企，五官精緻，少年感滿滿，但在8年後的今日，陳鍵鋒俊朗臉容急跌，臉部腫腫圓潤，下顎線線條已盡失模糊不清，雙下巴顯而易見，臉部下垂感明顯，法令紋清晰可見，但其皮膚依舊白皙，身材還是很精瘦，就是臉部發福不少，散發中年大叔味道，已沒有從前男神的感覺了。該教練留言表示：「八年前我們潛水而認識，八年後你再次回來找我一起潛水去，唯一不一樣的是我們都胖了。」

曾在泰國曼谷學廚。（IG@lecordonbleudusit）

有計劃開餐廳做老闆。（影片截圖）

《律政新人王》時期。（視覺中國）

拍攝《少年四大名捕》。（視覺中國）