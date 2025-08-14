前東張女神結婚6年宣布造人成功　年尾榮升媽媽：懷孕起初係咁嘔

恭喜恭喜﹗8月15日38歲生日的前東張女神利穎怡，去年7月宣布離巢TVB後搞作多多，轉投HOY TV擔任《一線搜查》主持外，更在內地網劇當上「女一」，喜事又再添一宗，近日上鏡肚凸凸的利穎怡，向01娛樂承認年尾將榮升媽媽。



8月15日是利穎怡38歲生日。（IG：@joannyle）

畢業於多倫多大學經濟系，修讀香港中文大學表演藝術系課程的利穎怡，加入《東張西望》後多次有精彩採訪表現，被封為「東張女神」。去年7月她離巢外闖，積極進修成為註冊催眠治療師，轉投HOY TV擔任《一線搜查》主持外，更在內地網劇當上「女一」。2019年與圈外男友結婚的利穎怡，有網民發現，她近期主持《一線搜查》時，明顯肚凸凸更不時摸肚子。01娛樂就此聯絡利穎怡，她大方回應：「係呀已經懷孕7個月，預產期喺10至11月。」

網民發現，利穎怡近期主持《一線搜查》時，明顯肚凸凸更不時摸肚子。（影片截圖）

利穎怡接受《01娛樂》訪問時難掩喜悅：「好彩手腳都還見得人，所以自己都拍左片教人懷孕點瘦手腳…不過應該遲d先po🤣懷孕起初係咁嘔⋯⋯好彩而家好d，不過都不能食太飽驚會嘔….一到夜晚bb就係咁踢我，所以其實都唔係訓得好好。老公懷孕前已經好好，所以有無懷孕都係咁好🩷。不過個肚開始大之後我都盡量減產工作，盡量休息多d⋯⋯但有時又會覺得成日在家好悶，好矛盾🤣」對於BB性別她暫時對所有朋友保密：「我全部無講，留個懸念俾大家。」