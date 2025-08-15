索腿人母被偶遇獲狂讚美到發亮　婚後不足一年「有餡」竟屬意外？

現年37歲的連詩雅（Shiga）歌手身分出道，憑藉一雙逆天長腿迅速成為不少人心中的「長腿女神」，其後她還做埋演員作歌影視三棲發展。至2023年，女神被陳家樂「私有化」，婚後更極速迎來愛情結晶品，身分兩級跳升呢人母。令人驚嘆的是，連詩雅產後不僅火速瘦身成功，更積極「復出，開個唱又演舞台劇，最近還推出新歌，狀態甚至比婚前有過而無不及。近日，連詩雅被網民野生捕獲，零濾鏡下獲讚：「美到發亮」。

連詩雅（Shiga）歌手身分出道，憑藉一雙逆天長腿迅速成為不少人心中的「長腿女神」。（IG@shi_ga）

做了媽咪後，狀態比以前有過而無不及。（IG@shi_ga）

連詩雅沒放棄唱歌。（IG@shi_ga）

又參與舞台劇演出。（IG@shi_ga）

近日有網民在社交平台分享「偶遇連詩雅」的驚喜經歷。該網民原本懷著強烈預感會偶遇陳奕迅（Eason），還特意前往對方太太徐濠縈推薦的麵店碰一碰運氣，不料Eason未見到，卻意外偶遇另一位「神」，就是女神連詩雅。照片中，連詩雅身穿牛仔外套搭配貼身白Tee，身形纖瘦苗條，皮膚白皙透亮，與博主合照時全程展露親切笑容，被狂讚：「本人又高又美又溫柔」、「真的美得我眼睛發亮」，更有網民驚呼：「生了娃身材恢復得這麼好！」

連詩雅被偶遇，網民大讚她又高又美又溫柔。（小紅書）

網民在社交平台分享「偶遇連詩雅」的驚喜經歷。（小紅書）

與老公陳家樂婚後不足一年便造人成功，連詩雅日前受訪時坦言既是計劃亦是意外，指二人確實是想有小朋友，所以無特別避孕，「但無諗過咁快、咁順利！」由於生理期一向不準，連詩雅直言大懵至懷孕兩個多月才發現，「最初仲以為感冒頭暈，係兩個幾月先試吓驗。發現真嘅時候，係好surprise。」她更指陳家樂得悉自己要當爸爸時，不如外間想像般激動，憶述當日陳家樂收工回到家，門一開她已忍不住爆喊，佢即刻問我：『乜事？做乜事？』我喊住話：『你做爸爸啦！』佢好冷靜話：『咁咪好囉！我哋係想有小朋友嘛。』或者當時太突然，佢無太大感受，係隔咗幾日佢陪我去產檢，當佢睇到個mon，再聽到BB『噗噗』嘅心跳聲，佢就流眼淚，我哋兩個都一齊流眼淚。」

連詩雅和陳家樂於2023年結婚。

連詩雅和陳家樂於2023年結婚。

一家三口，非常幸福。（IG@shi_ga）

連詩雅稱第一胎既是計劃，亦是意外。（IG@shi_ga）

連詩雅不諱言首胎就是想生女，至於老公，她說：「以前佢想生仔，想同仔仔一齊做運動。但因為我哋屋企有一對狗狗係一仔一女，佢好嗲個女，就話有個女都係好sweet。」至於有沒有計劃追多個，連詩雅直言老公是想，但她隨緣，「老公想有個仔仔，佢成日講笑話：『唔生啦，除非下一個係仔啦！』但唔係你plan就有，真係隨緣。」

辣媽！（IG@shi_ga）

生完都咁fit！（IG@shi_ga）

輕露香肩。（IG@shi_ga）