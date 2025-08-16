女神配對計劃｜爆梁敏巧搵鴨仔治療情傷　有親密行為：唔覺佢污糟

梁敏巧在《女神配對計劃》配對失敗？北上包養鴨仔兩日為治療情傷。TVB戀綜節目《女神配對計劃》進入結尾階段，雖則說，節目為梁敏巧、李芷晴、關嘉敏、葉蒨文、羅毓儀 5位女神與男士做配對，但亦不是「寫包單」會配對成功。從一些新聞可見，葉蒨文和曾展望，羅毓儀和林俊其兩對正打得火熱，不過其他三人就「水靜河飛」。早前梁敏巧在社交平台寫下長文：「我又更愛自己了！」似乎暗示自己配對失敗。



梁敏巧參加《女神配對計劃》。（截圖）

為了治療「情傷」，梁敏巧在近日北上包養鴨仔，與鴨仔「德仔」朝夕相對包辦起居飲食，除了親手煮「殘廢餐」為鴨仔煮飯兼餵食飯外，還會親自較好水為鴨仔洗澡。梁敏巧接受《香港01》訪問時表示，原本想與鴨仔落街散步，但由於身份關係，最終還是決定一同留在家中享受「二人世界」。被問道有沒有親密行為，梁敏巧就坦言在兩日一夜，將近48小時相處中已發展出深厚感情，也曾同床共枕，十分親密。「我係同隻鴨同床，冇問題喎！都係兩日一夜啫。（唔會驚俾人講？）唔會！我都唔覺得佢污糟！」

梁敏巧配對失敗？（資料圖片）

雖然梁敏巧已十分迷戀「德仔」，但快樂的日子總會過去。她表示，包食包住是預料之中的事，但沒想到「德仔」不喜歡身體接觸，而且十分有脾氣。「我哋攬住嘅時候，佢會瞓着，但係除咗可愛，畀到情緒價值之外就乜都冇！我點會知，包食包住服侍周到，但係佢竟然摸都唔畀摸呀！佢一唔開心仲會噴屎⋯⋯搞到上床嘅時候⋯⋯」

梁敏巧與Babyface在《呃錢》節目結緣。（TVB電視截圖）

梁敏巧擇偶條件都唔算高。(ig@maggiemanhau)

梁敏巧北上搵鴨仔玩。（受訪者提供）

而家做鴨真係好幸福，梁敏巧攬住「德仔」唔捨得離開。（受訪者提供）

隻鴨睇落去真係好好食⋯⋯呀唔係，係好可愛先啱。（受訪者提供）

梁敏巧有「東張女神」之稱。(ig@maggiemanhau)

