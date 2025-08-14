陳懿德甜蜜談緋聞男友羅天宇極曖昧 唔介意拖手登台唱歌

TVB即將推出全新節目《好嘢港多啲》，以迷你短劇模式呈現香港的優勢。而有份參與節目拍攝的陳懿德今（14日）就出席宣傳活動，在接受訪問時她完全沒有避談緋聞男友羅天宇，還大方透露私下的互動，笑得相當甜蜜，非常曖昧。

陳懿德大方談羅天宇。（葉志明攝）

在《好嘢港多啲》中，陳懿德聯同劉穎鏇、馬國明合作，一起推廣香港國際機場一系列便利措施，她透露會以空姐Look現身，還表示當時所身穿的空姐制服完全不合身：「我諗我太有福氣，嗰條拉鍊其實我拉唔到，跟住就着咗件褸。」笑言上一手穿過女演員身材實在太瘦削了。

陳懿德不介意與羅天宇牽手登台唱歌。（葉志明攝）

續問到她曾經有沒有空姐夢時，她表示：「我真係有，今次一償我嘅空姐夢。（有冇試過投考？）冇啊！因為我一畢業就參選港姐。」她還表示近年有一個想考飛機牌的想法，但因為要離港學習時長太久關係，所以就不作考慮了。

陳懿德表示有空姐夢。（葉志明攝）

另外，提到她獨挑大樑主持歌唱節目《聲秀》壓力是不是很大時，她就坦承：「其實都會嘅，我覺得有壓力都好好，因為我本身係一個不容許自己只係做到合格嘅人，所以有呢個壓力係推動到我更加進步。（羅天宇有冇俾意見你？）都有嘅，佢話好好囉。」

陳懿德承認與羅天宇在私下曾一起唱過歌。（葉志明攝）

一提到緋聞男友羅天宇，她全程笑得開心，猶如蜜運般的情侶，還透露聽過對方唱歌，歌喉也不錯的：「我聽過佢唱歌都唱得幾好聽，覺得佢唱林峯好好聽。（有冇試過一齊唱K？）有啊！之前成班朋友一齊食飯都有唱K。（邊首係你嘅飲歌？）《默契》、《月半小夜曲》等，（你同羅天宇唱過咩合唱歌？） 《默契》都有唱過，如果開心啲可以登台。（登台唱呢啲歌要拖手喎）我諗如果大家鍾意都冇乜問題。」相信羅天宇聽後一定會很開心。